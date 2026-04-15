FC Zürich entlässt Dennis Hediger – Marcel Koller übernimmt im Sommer

Was sich in den letzten Wochen durch die immer dünner werdende Rückendeckung der Vereinsführung abzeichnete, ist nun Gewissheit. Dennis Hediger, der das Amt erst im Oktober 2025 von Mitchell van der Gaag übernommen hatte, ist nach nur knapp sechs Monaten am Ende seiner Amtszeit angelangt.
Die Bilanz des 39-jährigen Hediger liest sich ernüchternd. In 24 Pflichtspielen unter seiner Leitung gelangen dem Stadtclub lediglich sechs Siege. Mit 15 Niederlagen und einem Punkteschnitt von mageren 0,88 Zählern pro Partie rutschte der FCZ gefährlich nahe an die Abstiegszone der Super League.
Für die grösste Überraschung sorgte jedoch die Verkündung der Nachfolge. Ab der Saison 2026/27 wird Marcel Koller an der Seitenlinie stehen. Die Verpflichtung des 65-Jährigen ist eine kleine Sensation – nicht zuletzt wegen seiner tiefen Verwurzelung beim Stadtrivalen Grasshopper Club Zürich.
Koller, der zuletzt äusserst erfolgreich beim ägyptischen Spitzenclub Al Ahly tätig war und dort zweimal die afrikanische Champions League gewann, soll den FCZ wieder stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur führen. Bis zu seinem Amtsantritt im Sommer übernimmt Carlos Bernegger interimistisch.
Die Entlassung Hedigers war aufgrund der Resultate unvermeidbar. Der FCZ wirkte zuletzt ideenlos und mental angeschlagen. Mit der Verpflichtung von Marcel Koller setzt der Club auf maximale Erfahrung statt auf Experimente.
„Wir brauchen jemanden, der diese Liga kennt und bewiesen hat, dass er unter Druck Titel gewinnen kann“, liess die Vereinsführung verlauten.