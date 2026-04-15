FC Zürich entlässt Dennis Hediger – Marcel Koller übernimmt im Sommer Der FC Zürich zieht die Reissleine: Nach einer anhaltenden sportlichen Talfahrt und internen Spannungen wurde Cheftrainer Dennis Hediger am Dienstagvormittag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Während Carlos Bernegger die Mannschaft interimistisch durch die Relegationsrunde führen soll, präsentierte der Club bereits eine prominente Lösung für die kommende Spielzeit: Die Schweizer Trainer-Ikone Marcel Koller kehrt in die Super League zurück. von Gerd Jung · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser

Nach einer anhaltenden sportlichen Talfahrt und internen Spannungen wurde Cheftrainer Dennis Hediger freigestellt. – Foto: FC Thun

Was sich in den letzten Wochen durch die immer dünner werdende Rückendeckung der Vereinsführung abzeichnete, ist nun Gewissheit. Dennis Hediger, der das Amt erst im Oktober 2025 von Mitchell van der Gaag übernommen hatte, ist nach nur knapp sechs Monaten am Ende seiner Amtszeit angelangt.

Die Bilanz des 39-jährigen Hediger liest sich ernüchternd. In 24 Pflichtspielen unter seiner Leitung gelangen dem Stadtclub lediglich sechs Siege. Mit 15 Niederlagen und einem Punkteschnitt von mageren 0,88 Zählern pro Partie rutschte der FCZ gefährlich nahe an die Abstiegszone der Super League. Für die grösste Überraschung sorgte jedoch die Verkündung der Nachfolge. Ab der Saison 2026/27 wird Marcel Koller an der Seitenlinie stehen. Die Verpflichtung des 65-Jährigen ist eine kleine Sensation – nicht zuletzt wegen seiner tiefen Verwurzelung beim Stadtrivalen Grasshopper Club Zürich.

Koller, der zuletzt äusserst erfolgreich beim ägyptischen Spitzenclub Al Ahly tätig war und dort zweimal die afrikanische Champions League gewann, soll den FCZ wieder stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur führen. Bis zu seinem Amtsantritt im Sommer übernimmt Carlos Bernegger interimistisch. Die Entlassung Hedigers war aufgrund der Resultate unvermeidbar. Der FCZ wirkte zuletzt ideenlos und mental angeschlagen. Mit der Verpflichtung von Marcel Koller setzt der Club auf maximale Erfahrung statt auf Experimente.