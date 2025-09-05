FC Zons und Trainer Kevin Lipinski gehen getrennte Wege

Auf Wunsch der Mannschaft hatte der 31-Jährige beim Heimspiel gegen den SV Glehn (0:8) ein letztes Mal an der Seitenlinie gestanden. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn hinter mir liegt eine intensive und lehrreiche Zeit, für die ich sehr dankbar hin.“

Der A-Kreisligist wartet nach vier Spieltagen noch immer auf den ersten Punktgewinn. „Wir bedauern, aber respektieren die Entscheidung von Kevin Lipinski sehr. Wir danken ihm für sein Engagement und das faire menschliche Miteinander“, sagt Mark Herbes. Der FCZ-Vorstand steht nun vor der schwierigen Aufgabe, einen neuen Trainer für das auch durch etliche Langzeitverletzte arg gebeutelte Team zu finden. „Der Markt bietet naturgemäß kurz nach dem Saisonstart nicht viele Möglichkeiten“, berichtet Herbes.

Dennoch stehen nun erste Gespräche an. „Oberstes Ziel muss es sein, das Team mit einem neuen Trainer wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen und endlich Punkte gegen den Abstieg zu sammeln“, fügt Inge Dappen, Verantwortliche für den Spielbetrieb, hinzu. Interessierte Trainer können sich gerne bei Mark Herbes, Tel. 0163 3773434, melden.