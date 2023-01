FC Zons: Mit der Entwicklung zufrieden - mit der Punkteausbeute nicht FuPa-Wintercheck: Thomas Boldt zeigt sich insgesamt sehr zufrieden mit der Entwicklung des FC Zons, weiß aber auch genau, woran noch gearbeitet werden muss.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Thomas Boldt: Insgesamt bin ich eher zufrieden, als unzufrieden. Die Punkteausbeute hätte höher sein können. Sechs bis acht Zähler hätte ich schon gerne mehr geholt, was definitiv möglich gewesen ist. Aber wir wissen auch, warum uns dies nicht gelungen ist. Daran werden wir arbeiten, sodass wir diese in der Rückrunde mehr holen.

Gibt es Veränderungen im Team?

Boldt: Folrian Hillebrand wird vom VFR Neuss zu uns wechseln. Aus beruflichen Gründen muss Guisepe Castorino kürzertreten und wird uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Benedikt Kassing wird ab dem neuen Jahr in unserer Zweitvertretung spielen. Zudem wurde der Vertrag mit Dennis Etich im Winter aufgelöst.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Boldt: Wenn ich das Wort "Entwicklung" höre, dann denke ich erstmal an meine jungen Spieler. Bastian Breuer, Najib Rasoli und Michael Etten, die sich in den ersten sechs Monaten im Seniorenfußball toll entwickelt haben. Marlon Maldonado kam aus der Kreisliga D aus dem Kölner Kreis, der es auch richtig gut gemacht hat und ein Klasse Typ ist. Es sind aber nicht nur die jungen Spieler, die sich entwickeln können. Zum Beispiel Hussein Hammoud, den muss ich schon hervorheben, was er für ein Satz zeigt im Training und in den Spielen, ist unglaublich. Das haben einige Leute im näheren Umfeld nicht erwartet. Letztendlich hat sich die Mannschaft aber im Allgemeinen super entwickelt. Wir wissen aber auch, dass es noch einige Baustellen gibt, an denen wir hart arbeiten müssen und auch werden.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Boldt: Positiv: Sicher das 6:3 zum Jahresabschluss auf dem Roten Rasen in Grimlinghausen, wo wir zur Halbzeit 1:3 hinten lagen und die Jungs zum wiederholten Male eine klasse Moral hatten und bis zum Abpfiff an sich geglaubt haben. Negativ: Ganz klar das 3:4 in Bedburdyck/Gierath, wo wir eine überragende 1. Halbzeit gespielt haben und wir nur zwei unserer vielen Torchancen nutzen konnten. Letztendlich haben wir in der 94. Minute wegen einer Unaufmerksamkeit 3:4 verloren. Das war schon sehr bitter, aber auch darauf haben wir eine Woche später die richtige Reaktion gezeigt.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Boldt: Natürlich hoffe ich, dass meine Jungs verletzungsfrei bleiben und wir uns Schritt für Schritt verbessern. Wir wollen in der engen Liga nicht in den Abstiegskampf geraten. Dafür werden wir die Vorbereitung nutzen, damit wir am 26. Februar gegen Elfgen auf den Punkt fit sein werden.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Boldt: Das bleibt geheim. :)