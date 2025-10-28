FC Zons gibt die Rote Laterne ab

Klartext: „Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Das war eine tote Mannschaft, und so sind wir definitiv Abstiegskandidat Nummer eins“, sagte Coach Lutz Krumradt nach der 1:4-Pleite der SG Grimlinghausen/Norf in der Kreisliga A beim bis dato Tabellenletzten FC Zons. „Das war eine katastrophale Leistung. Erste Halbzeit Brechdurchfall, zweite Augenkrebs“, stellte er verärgert fest. Wirkliche Gründe für das Desaster kann er nicht benennen: „Es gab keine. Wir hatten eigentlich eine optimale Vorbereitung in der Woche, haben gut trainiert, uns gut auf das Duell eingestellt – und bis zum Anpfiff war die Einstellung top.“

Dann hat aber nichts mehr gepasst. „Respekt an Zons, die haben das gut gemacht. Einsatz, Wille, Laufbereitschaft, Zweikampfstärke – sie haben alle Tugenden gezeigt, die man von einer Mannschaft im Abstiegskampf erwartet oder als Trainer auch voraussetzt. Das hat meine Mannschaft alles vermissen lassen. So ein Wochenende brauche ich wirklich nicht noch einmal“, stellt er klar und lässt damit Raum für Spekulationen, ob er noch lange auf der Trainerbank bleibt. Für Zons lief das Spiel dagegen optimal: Ahmed Hamdi schoss den FC bereits nach fünf Minuten in Führung, Frederik Wenzel erhöhte mit seinem ersten Saisontor eine Viertelstunde später.

Erst zehn Minuten vor Abpfiff der ersten Hälfte kam ein Lebenszeichen von der SG: Miguel Nunez Fernandez gelang der Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang waren aber direkt wieder die Zonser am Drücker: Marcel Schmautz stellte den Zwei-Tore-Abstand fünf Minuten nach Wiederanpfiff her und sorgte in der 78. Minute auch für den Schlusspunkt.

Für Zons war es der zweite Sieg in Folge und der zweite Sieg überhaupt. „Das war gerade gegen den direkten Konkurrenten Grimlinghausen echt wichtig. Sonst wäre der Sieg gegen Vatan nur halb so viel wert gewesen“, sagt Patrick Pelikan aus dem Trainer-Trio. „Jetzt hat sich unsere Situation schon merklich verbessert, sowohl in der Tabelle als auch vom Selbstvertrauen.“

Beim FC ist die Stimmung dementsprechend gut: „Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist herausragend“, lobt Pelikan. „So eine schwierige Situation mit frühem Trainerwechsel und so schlechtem Saisonstart kannten wir nicht. Aber die Trainingsbeteiligung und die Motivation sind ungebrochen, das macht immer noch Spaß.“ Viel geändert hat sich eigentlich nicht: „Personell sind wir wieder ein bisschen besser aufgestellt, durch die Rückkehr alter Zonser. Dadurch stellt sich die Mannschaft nicht direkt selbst auf und wir können besser auf den Gegner reagieren“, sagt der Coach. Das Ziel ist klar: „Wir wollen in den nächsten Wochen möglichst den Rückenwind mitnehmen und noch mehr Punkte vor der Winterpause sammeln.“

Einfach wird das nicht: Bis dahin stehen unter anderem die Top-Mannschaften BV Wevelinghoven, Grefrath und als nächstes die Sportfreunde Vorst auf dem Plan.