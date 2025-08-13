FC Zons empfängt Fußball-YouTuber Brotatos im Heidestadion

Die Fußball-YouTuber liefen in den vergangenen fünf Jahren zunächst als dritte Mannschaft der TuRU Düsseldorf und dann als Zweitvertretung des Polizei SV Düsseldorf auf. Weil sie nun ihren eigenen Verein gegründet haben, beginnen sie in der Düsseldorfer Kreisliga C. Co-Trainer der Online-Stars, die nach dem Spiel für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen, ist übrigens der frühere Bundesliga-Kult-Spieler Hans Sarpei.