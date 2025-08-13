 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Youtuber zu Gast beim FC Zons.
Youtuber zu Gast beim FC Zons. – Foto: Marcel Eichholz/ FC Zons

FC Zons empfängt Fußball-YouTuber Brotatos im Heidestadion

Ihr YouTube-Kanal zählt mehr als 1,5 Millionen Follower. Spieler wie Spidey und Holzi sind für Hunderttausende zumeist junge Fußballfans im Netz absolute Größen. FC Bewegung oder kurz Brotatos nennt sich der erst im Sommer gegründete Verein, der am kommenden Sonntag um 15 Uhr ein Testspiel gegen den FC Zons im Heidestadion bestreitet. 

Die Fußball-YouTuber liefen in den vergangenen fünf Jahren zunächst als dritte Mannschaft der TuRU Düsseldorf und dann als Zweitvertretung des Polizei SV Düsseldorf auf. Weil sie nun ihren eigenen Verein gegründet haben, beginnen sie in der Düsseldorfer Kreisliga C. Co-Trainer der Online-Stars, die nach dem Spiel für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen, ist übrigens der frühere Bundesliga-Kult-Spieler Hans Sarpei.

Der Fokus des FC Zons liegt aber derzeit auf dem Saisonstart am Donnerstagabend um 19.30 Uhr beim BV Wevelinghoven. Die Hausherren zählen zu den Top-Favoriten der Kreisliga A.

