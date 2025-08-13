Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Youtuber zu Gast beim FC Zons. – Foto: Marcel Eichholz/ FC Zons
FC Zons empfängt Fußball-YouTuber Brotatos im Heidestadion
Ihr YouTube-Kanal zählt mehr als 1,5 Millionen Follower. Spieler wie Spidey und Holzi sind für Hunderttausende zumeist junge Fußballfans im Netz absolute Größen. FC Bewegung oder kurz Brotatos nennt sich der erst im Sommer gegründete Verein, der am kommenden Sonntag um 15 Uhr ein Testspiel gegen den FC Zons im Heidestadion bestreitet.
Die Fußball-YouTuber liefen in den vergangenen fünf Jahren zunächst als dritte Mannschaft der TuRU Düsseldorf und dann als Zweitvertretung des Polizei SV Düsseldorf auf. Weil sie nun ihren eigenen Verein gegründet haben, beginnen sie in der Düsseldorfer Kreisliga C. Co-Trainer der Online-Stars, die nach dem Spiel für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen, ist übrigens der frühere Bundesliga-Kult-Spieler Hans Sarpei.