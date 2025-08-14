FC Zons: Diesmal darf es ruhig ein bisschen weniger Drama sein

Vier Punkte Vorsprung hatte der FC Zons am Ende der Saison 2024/25 in der Kreisliga A auf Platz 15 und damit auf den Abstieg. Nach einer soliden Hinrunde und Platz acht kamen in der Rückrunde nur elf Zähler dazu und der FC musste bis zum Ende zittern. Der Klassenerhalt ist in dieser für die Festungsstädter am Donnerstag (19.30 Uhr) mit der Partie beim BV Wevelinghoven beginnenden Saison wieder das ausgeschriebene Ziel – wenn es nach Trainer Kevin Lipinski geht, gerne entspannter.

Was ist das Ziel der Vorbereitung? Zehn Neuzugänge, acht Abgänge – im Zonser Kader war in der Sommerpause reichlich Bewegung. „Bei den vielen neuen Gesichtern war der Fokus erstmal sozialer Natur: Wir mussten uns alle untereinander kennenlernen“, sagt Kevin Lipinski. Das natürlich am besten nicht nur menschlich, sondern auch spielerisch. „Wir mussten ein System finden, was zu der Mannschaft passt und dann nach und nach die Abläufe reinkriegen“, so der Coach. „Und natürlich spielt Fitness in der Vorbereitung immer eine große Rolle.“

Was lief bisher gut? Der Umbruch in der Mannschaft ist gut gelungen: „Alle neuen Spieler haben sich sehr gut in die Mannschaft integriert. Nach einer kurzen Phase des Abtastens sind wir als Mannschaft immer weiter zusammengewachsen und zusammengerückt, so dass wir jetzt mit einem eingespielten Team in die Saison starten können“, sagt Lipinski zufrieden. „Der Zusammenhalt ist der Eckpfeiler.“

Was noch nicht? Der große Kader zahlt sich jetzt schon aus, aber eher aus negativen Gründen – aus den Vollen schöpfen kann Kevin Lipinski zum Saisonstart am Abend gegen Top-Favorit Wevelinghoven nicht. Mit Urlaubern hat er eher kein Problem, aber sechs Verletzungen trüben die Vorbereitung des FC etwas. Und leider sind es keine Lappalien: „Zwei Spieler kommen im September vermutlich zurück, für vier ist die Saison eigentlich schon beendet, bevor sie angefangen hat“, sagt der Trainer.

Wie präsentieren sich die Neuzugänge? „Ich denke, uns ist da der ein oder andere Coup gelungen“, sagt Kevin Lipinski zufrieden. „Das Konzept ist bisher genauso aufgegangen, wie wir erhofft haben.“ Das bedeutet in dem Fall keine Top-Spieler, die man einzeln hervorheben kann oder muss: „Wir haben Spieler ohne Allüren geholt, die sich super in die Mannschaft einfügen und Lust auf die Saison haben. Das passt alles sehr gut zusammen.“

Was ist drin in der Saison? Nachdem der Klassenerhalt in der Vorsaison nur knapp geschafft wurde, ist er auch in dieser Saison das Ziel. „Gerne mit ein paar Punkten mehr und ein paar Plätze weiter vorne“, sagt Kevin Lipinski. Die Ergebnisse müssen dafür stimmen, sind aber gerade zu Saisonbeginn noch zweitrangig: „Wir müssen uns über unsere Leistung definieren, nicht über die Ergebnisse. Wenn die Leistung stimmt, stimmt auch irgendwann das Ergebnis von ganz alleine“, so der Coach. „Und je enger wir als Mannschaft zusammenrücken, desto besser werden wir uns präsentieren.“