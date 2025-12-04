FC Zons: Beim Sponsorenlauf der C1-Jugend zählt jeder Euro

Die C1-Junioren des FC Zons laden für kommenden Samstag, 6. Dezember, zum Sponsorenlauf “4 Spain” in das Zonser Heidestadion ein. Einlass ist um 16.30 Uhr, Beginn 17 Uhr. Jugendleiter und Trainer Christian Kellmann erläutert Details und Hintergründiges zum Event.

Christian Kellmann: Die Zuschauerinnen und Zuschauer feuern bei weihnachtlicher Musik und guter Laune unsere Läufer, die für den guten Zweck Runden drehen, an. Es gibt Glühwein, Kakao, Waffeln und Bratwurst. Wir zählen auf viele helfende Hände, zu denen unter anderem auch mein Trainer-Kollege Andi Weiß und unsere Betreuerin Inge Dappen gehören. Es ist ein gemütlicher Treff für die ganze Sportfamilie. Jeder ist willkommen.

Kellmann: Die Spieler der C1-Junioren und ich werden eine Stunde Runden um unseren Sportplatz laufen. Jedes Teammitglied hat Sponsoren organisiert, die einen Betrag pro gelaufene Runde spenden. Es ist ganz egal, ob es ein, zwei oder drei Euro pro Runde sind. Jeder Euro zählt, jede Runde zählt.

Was passiert mit dem Spendengeld?

Kellmann: Die C1 besucht in der zweiten Osterferien-Woche 2026 das renommierte Internationale Jugend-Turnier “Copa Daurada” im spanischen Salou. Die Kosten sind nicht gering, so dass wir die Unterstützung gut gebrauchen können. Wir möchten die Kosten für jeden Einzelnen so gering wie möglich halten. Das wird eine unvergessliche Tour für die Kids. Und wer weiß, vielleicht wird das Ganze am Ende mit einem Pokal gekrönt.

Kommt das Geld auch zu 100 Prozent den Jugendlichen zugute?

Kellmann: Definitiv ja! Das erlaufene Geld und der gesamte Erlös aus dem Glühwein-, Kakao-, Waffel- und Bratwurst-Verkauf kommt zu 100 Prozent unseren fleißigen Nachwuchskickern zugute.

Wie kann ich spenden und die Aktion unterstützen?

Kellmann: Wir stellen am Samstag vor Ort eine Spendenbox auf. Wer nicht kommen kann, kann uns auch mit einer Überweisung auf das Sparkassen-Konto der FC Zons-Jugendabteilung, IBAN: DE08 3055 0000 0000 3890 64, BIC: WELADEDNXXX, unterstützen. (Verwendungszweck: Internationales Turnier Spanien/C-Jugend). Wir stellen auf Wunsch auch Spendenquittungen aus.