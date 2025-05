FC Zell/Bruck vs. SV Steingriff

Bei bestem Fußballwetter empfing der FC Zell/Bruck am Sonntag den SV Steingriff. Trotz der klaren Tabellensituation – Zell weiterhin im unteren Bereich, Steingriff im oberen Drittel – präsentierte sich die Heimelf von Beginn an mutig und mit der besseren Spielanlage.

Bereits in der 2. Minute setzte Stefan Schnell ein erstes Ausrufezeichen, doch sein Abschluss aus kurzer Distanz ging knapp über das Tor. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der auch die Gäste zu Chancen kamen: In der 20. Minute verpasste Sebastian Heinzlmeier die Führung, als er aus dem Strafraum heraus hauchdünn verzog.

Einen weiteren Aufreger gab es in der 32. Minute: Daniel Vetter trat für Zell zu einem Freistoß aus rund 35 Metern an. Sein strammer Schuss zwang den Gästetorwart zu einer Glanzparade – der Ball wurde gerade noch über die Latte gelenkt.

Kurz vor der Pause dann die kalte Dusche für die Heimelf: Ein weiter Einwurf von der linken Seite flog über die Zeller Innenverteidigung hinweg, Ramazan Akbas nahm den Ball technisch stark, hob ihn zunächst über den herauslaufenden Keeper, traf dabei die Latte – und verwertete den Abpraller im Nachsetzen zum 0:1 (44.).

Nach dem Seitenwechsel suchte Steingriff die Vorentscheidung und traf in der 54. Minute durch Kai Schilling den Pfosten. Doch die Hausherren hielten dagegen und belohnten sich in der 67. Minute: Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Christoph Eichel wurde zunächst von Innenverteidiger Marcel Lignon an den Pfosten geköpft, Christoph Vetter reagierte am schnellsten und schob den Abpraller zum 1:1 ein.

In der 76. Minute hätte Zell das Spiel sogar drehen können: Christopher Eichel setzte zu einem sehenswerten Solo an, ließ mehrere Steingriffer stehen, doch im Eins-gegen-Eins behielt der Gästekeeper die Oberhand.

In der Schlussphase erspielten sich beide Teams noch kleinere Möglichkeiten, der Lucky Punch blieb jedoch aus. So trennte man sich in einer engagierten und phasenweise offenen Partie letztlich leistungsgerecht mit 1:1.