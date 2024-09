FC Zell/Bruck vs. DJK Langenmoosen

Lukas Krammer reagierte in der 32. Minute nach einer Ecke am schnellsten und brachte die Gäste 1:0 in Führuung. Wiederum nach einer Ecke verwertete Veit Kienle eine Kopfballablage und traf zum 1:1 Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser aus der Kabine und gingen in der 52. Minute per Foulelfmeter (Tobias Beierl) in Führung. Ca. 10 Minuten später verloren die Hausherren den Ball im Spielaufbau und mussten das 1:3 per Heber vom 16er Eck durch Tobias Baierl hinnehmen. In der 77. schnürte dann Baierl den lupenreinen Hattrick nach Balleroberung .Daniel Vetter verkürzte in der 86. Minute per Freistoß flach ins Eck.

Den Schlusspunkt setzte jedoch der Langenmoosener Spielertrainer Alexander Langen und traf zum 2:5 Endstand.