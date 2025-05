FC Zell/Bruck – SV Straß

Im Duell der Kellerkinder traf am heutigen Sonntag der FC Zell/Bruck auf den SV Straß. Beide Mannschaften stecken tief im Abstiegskampf, was sich auch auf dem Platz widerspiegelte: Viele kleine Fouls, Unterbrechungen und wenige spielerische Highlights prägten die Partie.

Die Gäste aus Straß erwischten den besseren Start und hatten in der 4. Minute durch Janick Rechner die erste Chance – sein Abschluss aus dem Strafraum kam aber zu zentral auf den Zeller Keeper. Auf der Gegenseite versuchte es Christopher Eichel in der 10. Minute mit einem Fernschuss, der knapp über das Tor strich. Auch in der 17. Minute blieb Straß gefährlich, als Daniel Schlupf im Strafraum plötzlich an den Ball kam, aber das Ziel knapp verfehlte.

Zell fand im ersten Durchgang kaum zu klaren Torchancen, blieb aber über Distanzschüsse präsent. Christopher Eichel prüfte den Straßer Keeper erneut in der 36. Minute mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe – wieder fehlte nur wenig.

Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild: Viel Kampf, wenig Spielfluss. Eichel blieb der auffälligste Offensivakteur der Heimelf und setzte in der 54. und 59. Minute zwei weitere Fernschüsse knapp über das Gehäuse.

Die Gäste gingen dann mit einem glücklichen Tor in Führung: In der 60. Minute landete eine verunglückte Kopfballabwehr der Zeller direkt vor den Füßen von Volodymir Bortkov, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte – 0:1.

Die Antwort der Heimelf ließ aber nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später setzte Eichel einen Freistoß an den Pfosten. Beim Nachsetzen sprang der Ball an die Hand eines Straßer Abwehrspielers – der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Moritz Hille trat an und verwandelte sicher unten rechts zum 1:1-Ausgleich (64.).

Straß blieb in der Folge durch Standards gefährlich. In der 71. Minute lenkte der Zeller Torwart einen weiten Freistoß aus über 40 Metern gekonnt am Tor vorbei. Die letzte große Chance zum Sieg hatte jedoch Zell in der 85. Minute: Einen Freistoß aus zentraler Position konnte der Gästekeeper nur nach vorne fausten, doch Moritz Maurer setzte den Nachschuss aus kurzer Distanz über das Tor.

Am Ende blieb es beim 1:1 – ein Ergebnis, das den Straßern im Abstiegskampf etwas Luft verpasst und dem Spielverlauf durchaus gerecht wird.