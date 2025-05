FC Zell/Bruck – SV Echsheim

Im Duell zwischen dem Tabellenletzten FC Zell/Bruck und dem Tabellenzweiten SV Echsheim entwickelte sich eine chancenarme, von Taktik geprägte Partie. Zell stand tief und setzte konsequent auf Konter, während die Gäste aus Echsheim Schwierigkeiten hatten, sich klare Torchancen zu erspielen.

Die erste nennenswerte Szene der Partie führte dann allerdings zur Gästeführung: In der 42. Minute unterlief dem Zeller Torwart ein verunglückter Abwurf, den Nico Sandmann gedankenschnell abfing und per Heber zur 0:1-Führung für Echsheim verwandelte. Fast im direkten Gegenzug hatte Christoph Vetter die große Möglichkeit zum Ausgleich, als er sich über die rechte Seite durchsetzte, aber knapp am langen Pfosten vorbeischoss.