FC Zell verpflichtet Erik Schmidt vom Freiburger FC Todtnauer Eigengewächs schließt sich dem Landesligisten an

Ihren Spielerkader konnten die Zeller bereits für die laufende Runde um einen Verteidiger ergänzen. In der Winterpause wechselt Erik Schmidt vom Freiburger FC zu den Grün-Weißen. Der 25-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des SV Todtnau, für den er bis zur A-Jugend spielte. Nach einer Saison bei den Oberliga-A-Junioren des FC Emmendingen gelang Schmidt beim FCE der Sprung in die erste Mannschaft, wo er sich als Stammspieler in der Landesliga etablierte.

2018 schloss er sich dem Freiburger FC an und stand vornehmlich im Kader der Reserve in der Landesliga. Nach einer in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit erlittenen Verletzung sei Schmidt in der laufenden Runde bislang nicht zum Einsatz in den Mannschaften des Oberligisten gekommen, so der FC Zell in seiner Mitteilung. Somit sei der Neuzugang "bereits ab der Rückrunde für die Grün-Weißen spielberechtigt. Seine neuen Mannschaftskollegen, welche den Wechsel maßgeblich mit eingefädelt haben, freuen sich mit der kompletten FC-Familie, Erik im Team begrüßen zu dürfen", hieß es abschließend.