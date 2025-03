FC Zell und TuS Lörrach-Stetten rücken an den FC Wittlingen heran

Der Aufstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga spitzt sich weiter zu. Mit vier Nachholspielen startete das Bezirksoberhaus aus der Winterpause, im Top-Spiel bezwang der TuS Lörrach-Stetten die SG FC Wehr-Brennet klar mit 3:0. Dagegen hatte der FC Zell deutlich mehr Mühe, um sich beim FC Schlüchttal mit einem 4:3-Sieg zu behaupten.

"Das war kein Fußball, den wir abgeliefert haben", zeigte sich Urs Keser, Coach der SG FC Wehr-Brennet, nach der Niederlage bedient. Nach sieben Siegen in Folge, die die SG in die Spitzengruppe katapultiert hatten, setzte es für die Gäste in Stetten eine ebenso deutliche wie auch verdiente Niederlage. "Wir waren einfach zu harmlos. Der schnelle 0:2-Gegentreffer nach der Pause hat uns den Stecker gezogen", befand Keser.