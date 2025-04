FC Zell gewinnt Derby, FC Hauingen siegt beim FC Wittlingen

Die Stettener traten ohne Fabio Viteritti, Danilo Avellina und Buba Ceesay an, die sich im Anschluss an die Bezirksligapartie der zweiten Mannschaft gegen den SV Todtmoos zur Verfügung stellten, um die Reserve vor dem Abstieg aus der Kreisliga A zu bewahren. Der Schachzug ging für die Reserve auf, die dank der Verstärkung aus dem Bezirksligakader das Kellerduell mit 3:2 gewann. Die erste TuS-Mannschaft wiederum verlor gegen Schliengen mit 1:3. Die Sportfreunde durften sich bei Winterrückkehrer Florian Kessler bedanken, der in seinem ersten Einsatz in der Liga mit zwei Treffern zum Matchwinner avancierte. Die 2:1-Führung erzielte derweil Lukas Amann, der " für seinen direkt verwandelten Eckball sicherlich einen springen lassen muss", sagte SF-Trainer Yannick Klucker. Das Spielfazit des Coaches: "In der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich gesteigert." TuS-Sportchef Franco Viteritti verwies darauf, dass "wir unsere zweite Mannschaft verstärkt haben. Die Jungs, die gespielt haben, haben es trotz der Niederlage richtig gut gemacht".

Tore: 1:0 El-Ghazi (44./FE), 1:1 Kessler (64.), 1:2 Amann (71.), 1:3 Kessler (74.).