FC Zell geht mit neuem Trainerteam in die kommende Saison

Der FC Zell im Wiesental hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt. Dabei setze man auf "Kontinuität aus den eigenen Reihen", informierte der Bezirksligist über die bevorstehenden Veränderungen zur neuen Runde. "Bereits vor Beginn der laufenden Spielzeit hatte Cheftrainer Michael Schwald angekündigt, dass diese Saison vorerst seine letzte auf der Trainerbank des FC Zell sein wird. Vor diesem Hintergrund hat sich die Vorstandschaft nun entschieden, zur neuen Saison mit dem bisherigen Co-Trainer Dirk Tegethoff als Cheftrainer zusammenzuarbeiten. Unterstützt wird er dabei von Kevin Weiß, der ebenfalls dem Verein bestens bekannt ist und bereits zu Landesligazeiten das Trikot des FC Zell trug", teilten die Wiesentäler mit.
"Mit Dirk Tegethoff und Kevin Weiß übernehmen zwei Trainer, die sowohl die Mannschaft als auch die Vereinsstrukturen sehr gut kennen. Sie treten die Nachfolge von Michael Schwald an, der als echtes Zeller Urgestein in den vergangenen Jahren eine hervorragende Basis geschaffen und die Mannschaft sportlich wie menschlich weiterentwickelt hat. Auf diesem Fundament soll nun aufgebaut werden." Tegethoff (57) war in den vergangenen Jahren als Trainer beim FC 08 Bad Säckingen, der SG Niederhof-Binzgen und des FC Wallbach tätig. Seit 2024 fungiert er als Assistenzcoach in Zell. Weiß (35) lief selbst für die Grün-Weißen in der Bezirks- und Landesliga auf, ebenso stürmte er für den FC Schönau. Seit dieser Runde fungiert er als Teammanager der ersten und zweiten FCZ-Mannschaft.
"Die Kombination aus der Trainererfahrung von Dirk Tegethoff und dem frischen Blick von Trainerneuling Kevin Weiß sieht der Verein als zukunftsweisend an. Ziel ist es, neue Impulse zu setzen, ohne dabei die gewachsene Identität und den eingeschlagenen Weg des FC Zell zu verlassen", heißt es seitens des Vereins.
"Gleichzeitig betonen alle Beteiligten, dass der volle Fokus bis zum Saisonende der laufenden Spielzeit gilt. Mannschaft, Trainerteam und Verein wollen gemeinsam eine erfolgreiche Rückrunde spielen und Michael Schwald den Abschied bereiten, den er sich durch seine langjährige und engagierte Arbeit verdient hat – im Optimalfall mit einem sportlichen Erfolg. Die sportliche Leitung bedankt sich bereits jetzt bei Michael Schwald für seinen außergewöhnlichen Einsatz und freut sich zugleich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerduo", so der FC Zell. Schwald (55) befindet sich in seiner zweiten Amtszeit, nachdem er das Team zunächst bis Sommer 2022 betreut hatte und im November 2023 auf die Trainerbank zurückkehrte.