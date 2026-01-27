FC Zell geht mit neuem Trainerteam in die kommende Saison

Der FC Zell im Wiesental hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt. Dabei setze man auf "Kontinuität aus den eigenen Reihen", informierte der Bezirksligist über die bevorstehenden Veränderungen zur neuen Runde. "Bereits vor Beginn der laufenden Spielzeit hatte Cheftrainer Michael Schwald angekündigt, dass diese Saison vorerst seine letzte auf der Trainerbank des FC Zell sein wird. Vor diesem Hintergrund hat sich die Vorstandschaft nun entschieden, zur neuen Saison mit dem bisherigen Co-Trainer Dirk Tegethoff als Cheftrainer zusammenzuarbeiten. Unterstützt wird er dabei von Kevin Weiß, der ebenfalls dem Verein bestens bekannt ist und bereits zu Landesligazeiten das Trikot des FC Zell trug", teilten die Wiesentäler mit.

"Mit Dirk Tegethoff und Kevin Weiß übernehmen zwei Trainer, die sowohl die Mannschaft als auch die Vereinsstrukturen sehr gut kennen. Sie treten die Nachfolge von Michael Schwald an, der als echtes Zeller Urgestein in den vergangenen Jahren eine hervorragende Basis geschaffen und die Mannschaft sportlich wie menschlich weiterentwickelt hat. Auf diesem Fundament soll nun aufgebaut werden." Tegethoff (57) war in den vergangenen Jahren als Trainer beim FC 08 Bad Säckingen, der SG Niederhof-Binzgen und des FC Wallbach tätig. Seit 2024 fungiert er als Assistenzcoach in Zell. Weiß (35) lief selbst für die Grün-Weißen in der Bezirks- und Landesliga auf, ebenso stürmte er für den FC Schönau. Seit dieser Runde fungiert er als Teammanager der ersten und zweiten FCZ-Mannschaft.