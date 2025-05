FC Zell feiert Kantersieg, SG FC Wehr-Brennet stolpert

Der FC Zell arbeitet am Torverhältnis. Im engen Aufstiegsrennen hat der Bezirksligist durch den 6:1-Sieg gegen den FC Hauingen den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: FC Zell feiert Kantersieg gegen den FC Hauingen (BZ-Plus)

Der Aufsteiger Waldhaus hat sich nach dem Klassenerhalt ein neues Saisonziel vorgenommen. Nun soll möglichst ein einstelliger Tabellenplatz her. Den Anfang machte die Mannschaft von Oliver Baumgartner gegen den FC Schlüchttal, den man verdient mit 3:0 geschlagen hat. Die Gastgeber ließen nach der 1:0-Führung mehrere Möglichkeiten aus. Daraufhin meldeten sich die Gäste mit der einen oder anderen Großchance an, die aber ebenfalls ihr Ziel verfehlten. In den Schlussminuten machte Fabian Dieterle mit seinem Doppelschlag endgültig alles klar. Schlüchttals Trainer Michael Gallmann konstatierte nach der Partie: "Das war unsere schlechteste Saisonleistung."

Tore: 1:0 Kunzelmann (8.), 2:0, 3:0 beide Dieterle (85., 87.).