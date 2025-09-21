FC Zell erarbeitet sich Auswärtssieg bei Schlusslicht SV Murg

Der Superlauf der Stühlingen-Weizener setzt sich fort. Auch im SG-Aufsteigerduell setzten sich die Gäste einmal mehr dank ihres zweifachen Torschützen David Scheu durch. Der Torjäger steht mittlerweile bei neun Treffern aus vier Spielen. In Weilheim verschoss Scheu noch einen Handelfmeter (19.). Allerdings stand den Gästen auch das Glück mehrfach zur Seite, in ihrem Schlussmann Mirco Nannavecchia hatten sie überdies einen großen Rückhalt. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Gastgeber durch Julian Emmerich (61.) stand der Sieg der Gäste auf der Kippe. Aber dann kam Scheu in der Nachspielzeit und erzielte die Entscheidung. „Würde David Scheu bei uns spielen, hätten wir gewonnen“, kommentierte Oliver Neff, Trainer der SG Weilheim/Gurtweil, die Niederlage.

Tore: 0:1 F. Baumann (10.), 0:2 D. Scheu (31.), 1:2 J. Emmerich (61.), 1:3 D. Scheu (90.+1). Bes.: Villinger hält HE von D. Scheu (19./Stühlingen/Weizen).

