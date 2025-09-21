 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Volle Anspannung: der Murger Jason Cerimi (links) im Kopfballduell mit dem Zeller Maximilian Batt | Foto: Gerd Gründl
FC Zell erarbeitet sich Auswärtssieg bei Schlusslicht SV Murg

Lukas Amann und Tim Merstetter führen SF Schliengen zu Kantersieg

BZL Hochrhein

Gestern, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Murg
SV Blau-Weiß MurgMurg
FC Zell i.W.
FC Zell i.W.Zell i.W.
0
3
Der FC Zell siegt beim SV Murg mit 3:0. Das Hickhack um die Platzwahl sorgt bei den Gästen für Verstimmung. Bei Schlusslicht Murg lassen reaktivierte Spieler neue Hoffnung aufkommen. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: FC Zell erarbeitet sich Auswärtssieg bei Schlusslicht SV Murg (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Toure (16.), 0:2 Cammarano (60.), 0:3 Boos (79.).

Gestern, 17:00 Uhr
SG Weilheim / Gurtweil
SG Weilheim / GurtweilSG Weilheim
SG Stühlingen/Weizen
SG Stühlingen/WeizenSG Stühlingen/Weizen
1
3
Abpfiff
Der Superlauf der Stühlingen-Weizener setzt sich fort. Auch im SG-Aufsteigerduell setzten sich die Gäste einmal mehr dank ihres zweifachen Torschützen David Scheu durch. Der Torjäger steht mittlerweile bei neun Treffern aus vier Spielen. In Weilheim verschoss Scheu noch einen Handelfmeter (19.). Allerdings stand den Gästen auch das Glück mehrfach zur Seite, in ihrem Schlussmann Mirco Nannavecchia hatten sie überdies einen großen Rückhalt. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Gastgeber durch Julian Emmerich (61.) stand der Sieg der Gäste auf der Kippe. Aber dann kam Scheu in der Nachspielzeit und erzielte die Entscheidung. „Würde David Scheu bei uns spielen, hätten wir gewonnen“, kommentierte Oliver Neff, Trainer der SG Weilheim/Gurtweil, die Niederlage.

Tore: 0:1 F. Baumann (10.), 0:2 D. Scheu (31.), 1:2 J. Emmerich (61.), 1:3 D. Scheu (90.+1). Bes.: Villinger hält HE von D. Scheu (19./Stühlingen/Weizen).

Zum kompletten Spieltagsbericht im BZ-Regiofußballportal: Lukas Amann und Tim Merstetter führen SF Schliengen zu Kantersieg (BZ-Plus)

