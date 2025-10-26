 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Hürde Buch locker übersprungen: Youngster Marco Schwald (oben, gegen den Bucher Pascal Störk) war an allen drei Zeller Toren beteiligt. | Foto: Gerd Gründl
Hürde Buch locker übersprungen: Youngster Marco Schwald (oben, gegen den Bucher Pascal Störk) war an allen drei Zeller Toren beteiligt. | Foto: Gerd Gründl

FC Zell dominiert gegen den SV Buch und setzt Punktserie fort

FC Schönau untermauert Heimnimbus gegen den SV Waldhaus

Verlinkte Inhalte

BZL Hochrhein

Der FC Schönau festigt seine Position in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga. Tabellenführer TuS Lörrach-Stetten trifft beim Neun-Tore-Spektakel gegen die SG Stühlingen/Weizen spät zum Sieg.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Zell i.W.
FC Zell i.W.Zell i.W.
SV Buch
SV BuchBuch
3
0
Der FC Zell zeigt sich weiter in Topform. Beim 3:0-Sieg gegen den SV Buch betreibt der Fußball-Bezirksligist Chancenwucher. Die Gäste verzeichnen keinen einzigen Torschuss. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: FC Zell dominiert gegen den SV Buch und setzt Punktserie fort (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Schwald (4.), 2:0 Boos (12.), 3:0 Schwald (52.).

Zum kompletten Spieltagsbericht im BZ-Regiofußballportal: FC Schönau untermauert Heimnimbus gegen den SV Waldhaus (BZ-Plus)

Aufrufe: 026.10.2025, 19:45 Uhr
Werner Hornig (BZ)Autor