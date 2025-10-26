Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Hürde Buch locker übersprungen: Youngster Marco Schwald (oben, gegen den Bucher Pascal Störk) war an allen drei Zeller Toren beteiligt. | Foto: Gerd Gründl
FC Zell dominiert gegen den SV Buch und setzt Punktserie fort
FC Schönau untermauert Heimnimbus gegen den SV Waldhaus