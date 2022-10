FC Zell Bruck vs. SV Wagenhofen

Am Sonntag war der SV Wagenhofen/Ballersdorf zu Gast im Eichele des FC Zell/Bruck. Das Spiel begann mit einem frühen Tor des Heimteams durch Marcel Girbinger in der 6. Minute. In der 25. Minute erzielte wiederum Girbinger das 2:0. Nachfolgend verpasste es die Heimmannschaft, weiter nachzulegen bis es kurz vor der Pause zu einem Doppelschlag durch Thomas „Hector“ Seißler in der 45ten und im darauffolgenden Angriff durch Marcel Girbinger kam, der damit seinen Hattrick perfekt machte.

Nach dem Seitenwechsel waren es die Zeller, die den Ball gut in den eigenen Reihen laufen ließen, allerdings konnten sie erst in der 67. Minute durch einen sehenswerten Heber von Fabian Detter und in der 69. Minute durch Kevin Demel das 5:0 und 6:0 nachlegen. In der Schlussphase erspielten sich die Zeller noch einige Chancen, konnten jedoch keine davon verwerten, sodass das Spiel mit 6:0 zu Ende ging.