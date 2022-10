FC Zell Bruck vs. SV Steingriff

Hart umkämpfte und wichtige Punkte fuhr der FC Zell Bruck am Sonntag Nachmittag gegen den SV Steingriff ein. Die Hausherren starteten gut in die Partie und trafen bereits in der 9. Minute durch Marcel Girbinger zum 1:0. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel, und erarbeiteten sich einige gute Chancen, die der Zeller Hintermann jedoch mit einigen guten Paraden zu vereiteln wusste. In der 42. Minute legte Luis Marques nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf quer auf Marcel Girbinger der den Ball nur noch über die Linie schieben musste.

So ging es mit dem 2:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel war es wiederum der Zeller Schlussmann, der den Anschlusstreffer der Gäste nach einer guten Torchance verhinderte. In der 58. Spielminute baute die Heimmannschaft ihre Führung auf 3:0 aus, wiederum war es Marcel Girbinger, der nach einem schönen Solo einnetzte und den Hattrick somit perfekt machte. Nur 5 Minuten später kamen die Gäste zum Anschlusstreffer per Elfmeter durch Dominik Hundemeier. In der 72. Minute schwächten sich die Hausherren selbst, durch eine Gelb-Rote Karte nach einem Foul des Kapitäns Christoph Vetter. Daraufhin verteidigten die Zeller ihr Tor, bis in der 92. Minute Patrick Eckstein zum 3:2 Endstand einschob