FC Zell Bruck vs. SV Grasheim

Ein Tor- und chancenreiches Spiel gab es am Sonntag Nachmittag im Zeller Eichele zu sehen. Bereits in der 8. Minute wurde der Zeller Spieler Christopher Eichel vom letzten Mann an der 16er Kante zu Fall gebracht. Den anstehenden Freistoß versenkte Christoph Vetter mit einem satten Schuss flach im Torwarteck. Lediglich 7 Minuten später verpassten es die Gäste das Spielgerät nach einer Ecke zu klären und kassierten einen sehenswerten Treffer aus knapp 15 Metern durch Marcel Girbinger. Auch in der Folge blieb die Heimelf am Drücker und kam zu weiteren guten Chancen durch Marcel Girbinger in der 25. und Hector Seißler in der 27. Minute. Kurz vor der Pause bekam der SV Grasheim einen Foulelfmeter zugesprochen, den der Schütze Florian Tarnick jedoch an den linken Pfosten setzte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser aus der Kabine und kamen in der 54. Minute durch Tobias Bauer zum 2:1 Anschlusstreffer.

Danach plätscherte das Spiel ohne nennenswerte Chancen im Mittelfeld vor sich hin, ehe es dann zu einer fulminanten Schlussphase kam. In der 86. Minute machte Marcel Girbinger seinen Doppelpack per Foulelfmeter perfekt. Lediglich zwei Minuten später kam es zu einem weiteren Foulelfmeter, den Tobias Bauer zum 3:2 Anschlusstreffer verwandelte. Die letzte Aktion des Spiels war eine Glanzparade des Zeller Keepers Lukas Gottschall, der die 3 Punkte für die Zeller festhielt.