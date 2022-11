FC Zell Bruck vs. FC Ehekirchen II

Einen knappe 1:2 Niederlage mussten die Zeller bereits am Samstag Nachmittag hinnehmen. Bereits in der 2. Spielminute gingen die Gäste nach starker Einzelaktion und präzisem Abschluss durch Maximilian Schmidt in Führung. In der Folge kam die Heimelf besser ins Spiel und erarbeitete sich einige Chancen, ehe sie in der 27. Minute nach einem haltbaren Fernschuss durch Christoph Vetter zum 1:1 Ausgleichstreffer kamen. Kurz vor der Halbzeit kam der FC Ehekirchen nach vorangegangener Druckphase zu einem Lattentreffer durch Maximilian Schmidt aus kurzer Distanz. Nach der Halbzeitpause gab es erneut einen Lattentreffer nach sehenswertem Seitfallzieher durch Christoph Vetter zu sehen.

Ab der 60. Minute waren die Zeller sogar zeitweise in Überzahl, nachdem David Weidenhiller erneut Marcel Girbinger als letzten Mann unfair stoppte und dadurch eine 10 Minuten Strafe erhielt. Die Zeller verpassten es jedoch aus diesem Vorteil Kapital zu schlagen. In der 71. Minute kam es dann wie es kommen musste. Markus Scheuermayer traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:2 Führungstreffer und gleichzeitigem Endstand. Damit kamen die Gäste zu einem schmeichelhaften 3er.