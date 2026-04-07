FC Wunstorf bindet Quartett – frühe Signale für die Zukunft

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der FC Wunstorf setzt in der Kaderplanung für die Saison 2026/27 ein erstes Ausrufezeichen. Mit Riccardo Diaco, Jos Homeier, Luis Prior Bautista und Armin Pjetrovic haben gleich vier Spieler ihre Verträge verlängert und bleiben dem Landesligisten über den Sommer hinaus erhalten.

Der Verein kommunizierte die Personalentscheidungen über seine Social-Media-Kanäle und sprach von einem wichtigen Schritt in der laufenden Planung. „Mit Stolz können wir euch heute die ersten Vertragsverlängerungen mitteilen“, hieß es in der Mitteilung. Gleichzeitig betonten die Verantwortlichen die Bedeutung der vier Akteure für den eingeschlagenen Weg.

Die Verlängerungen stehen für Kontinuität in einer Phase, in der viele Vereine ihre Kader neu ausrichten. Beim FC Wunstorf hingegen bleibt ein Kern zusammen. „Wir freuen uns riesig, dass diese Spieler weiterhin den gemeinsamen Weg gehen und auch in der kommenden Saison das Wappen unseres Vereins tragen werden“, erklärte der Klub.