Der 1. FC Wülfrath kann die Leistung nicht auf den Platz bringen. – Foto: Saysay M

FC Wülfrath verliert auch das Kellerduell Beim FSV Vohwinkel, dem Vorletzten der Fußball-Landesliga, verliert das Schlusslicht 0:3. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet. Das Team braucht Impulse.

Was ist nur mit dem 1. FC Wülfrath los? Auch im Kellerduell beim Vorletzten in Vohwinkel ging das Team von Dennis Wienhusen leer aus und kassierte im Derby eine klare 0:3-Niederlage. Es können eigentlich nur noch die ganz großen Optimisten im FCW-Lager sein, die noch an den Klassenerhalt des Traditionsklubs aus der Kalkstadt glauben. Wie heißt es so schön: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Was die Experten im Wülfrather Umkreis schon vorher angesichts der nicht unbedingt glücklichen Transferpolitik vermuteten, scheint sich immer mehr zu bewahrheiten. Im Kader gibt es zu viele Spieler, die kaum über das notwendige Landesliga-Niveau verfügen. Wobei aber auch festgestellt werden muss, dass auch Fußballer zum Aufgebot gehören, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie über genügend Qualität verfügen, um den Klassenerhalt zu sichern. Es muss nun bei den Verantwortlichen (auch beim Trainer) ein Weg gefunden werden, um das etwas extreme Gemisch von unterschiedlich veranlagten Fußballern zusammenzuführen und vielleicht doch noch ein Team zu basteln, dass das fast Unmögliche – den Klassenerhalt – noch möglich machen kann. Vielleicht zieht der erfahrene und clevere Vorsitzende Michael Massenberg spätestens in der Winterpause noch einige Asse (sprich Verpflichtung von Zugängen) aus dem Ärmel. Wer den ehrgeizigen „Präses“ des FCW kennt, der weiß, dass sich Massenberg nicht tatenlos dem Schicksal fügt, sondern alles daransetzen wird, um den Abstieg noch zu vermeiden. Zu wünschen ist ihm das allemal. Es gibt nur noch wenig Ehrenamtliche, die sich so für einen Verein engagieren. Er hat immerhin in der Vergangenheit den FCW schon aus schwierigen Situationen geführt. Als er vor mehr als 25 Jahren das Ruder bei den Wülfrathern übernahm, stand der Klub finanziell in ganz stürmischem Fahrwasser. Massenberg brachte den Verein auf einen sicheren Kurs und sorgte für ein finanziell gesundes Fundament.