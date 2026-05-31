FC Wollishofen verlängert mit Trainerduo Ljatifi/Lanza

Der FC Wollishofen setzt weiterhin auf Kontinuität und hat die Verträge mit dem Trainerduo Enis Ljatifi und Fabio Lanza um ein weiteres Jahr verlängert. Damit werden die beiden in der kommenden Saison bereits zum sechsten Mal gemeinsam an der Seitenlinie stehen.
Ljatifi war in der laufenden Spielzeit nicht nur Trainer, sondern bis zum ersten Rückrundenspiel gegen Oetwil-Geroldswil auch als Spieler aktiv.
Mit 10 Toren in 12 Meisterschaftsspielen führte er die interne Torschützenliste an, ehe ihn ein Kreuzbandriss zu einer längeren Pause zwang.
Auch Fabio Lanza stand trotz Seniorenalter noch auf dem Platz und absolvierte bislang fünf Einsätze für die 1. Mannschaft.
Vier Runden vor Schluss belegt der FC Wollishofen in der Zweitliga-Gruppe 1 den 7. Tabellenplatz und weist einen Vorsprung von acht Punkten auf die Abstiegsränge auf.
Die Vertragsverlängerung gilt unabhängig davon, in welcher Liga die Mannschaft in der kommenden Saison spielen wird. Damit setzt der Verein ein klares Zeichen des Vertrauens in die Arbeit des langjährigen Trainerduos.
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