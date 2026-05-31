FC Wollishofen verlängert mit Trainerduo Ljatifi/Lanza Stadtzürcher Zweitligist setzt Zeichen von FC Wollishofen · Heute, 22:34 Uhr · 0 Leser

Ein Trio, das harmoniert (von links): Enis Ljatifi, FCW-Präsident Rolf von Allmen und Fabio Lanza. – Foto: FC Wollishofen

Der FC Wollishofen setzt weiterhin auf Kontinuität und hat die Verträge mit dem Trainerduo Enis Ljatifi und Fabio Lanza um ein weiteres Jahr verlängert. Damit werden die beiden in der kommenden Saison bereits zum sechsten Mal gemeinsam an der Seitenlinie stehen.

Ljatifi war in der laufenden Spielzeit nicht nur Trainer, sondern bis zum ersten Rückrundenspiel gegen Oetwil-Geroldswil auch als Spieler aktiv. Mit 10 Toren in 12 Meisterschaftsspielen führte er die interne Torschützenliste an, ehe ihn ein Kreuzbandriss zu einer längeren Pause zwang.