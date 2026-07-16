FC Wollerau stellt sportliche Führung neu auf.

Der FC Wollerau richtet die sportliche Führung seiner 1. Mannschaft auf die neue Saison hin neu aus. Nach dem Rücktritt von Cheftrainer Daniele Fischer und dem Ausscheiden von Co-Trainer Kevin Birrer übernehmen Kevin Egger und Olivier Maurer gemeinsam als Spielertrainer die Verantwortung für das Team. Ergänzt wird das Trainerduo durch den erfahrenen UEFA-A-Lizenz-Trainer Bruno Schyrr. Neuer Sportchef wird Roger Egger. Mit Kevin Egger und Olivier Maurer setzt der FC Wollerau auf zwei Spielertrainer, die umfangreiche Erfahrung aus dem regionalen und überregionalen Fussball mitbringen. Kevin Egger spielte unter anderem für den FC Thalwil, den FC Freienbach, den FC Einsiedeln und den FC Wädenswil. Dabei sammelte er Erfahrungen von der 3. Liga bis hinauf in die 1. Liga und ist inzwischen wieder für den FC Wollerau aktiv. Olivier Maurer kann ebenfalls auf zahlreiche höherklassige Stationen zurückblicken. Er spielte unter anderem für den FC Horgen, den FC Freienbach, den FC Thalwil, den FC Einsiedeln, den FC Lachen und den FC Ibach. Seine Laufbahn führte ihn unter anderem durch die 2. Liga regional, die 2. Liga interregional und die 1. Liga. Da beide Spielertrainer weiterhin auf dem Platz stehen werden, übernimmt Bruno Schyrr während der Spiele die Führung von der Seitenlinie. Der UEFA-A-Lizenz-Trainer verfügt über langjährige Erfahrung im Leistungsfussball. Als Cheftrainer führte er unter anderem den FC Stäfa, den FC Freienbach und den FC Uster in die 2. Liga interregional. Zudem trainierte er die U18 von GC/Rapperswil-Jona sowie die Frauen des FC Rapperswil-Jona in der höchsten Schweizer Spielklasse. Die Funktion des Sportchefs übernimmt Roger Egger. Er war unter anderem Spielertrainer beim FC Feusisberg-Schindellegi, Trainer beim FC Einsiedeln sowie mehrfach Trainer der 1. Mannschaft des FC Wollerau. Zudem gehörte er beim FC Freienbach als Sportchef und Vorstandsmitglied der sportlichen Führung an. Aufgrund seiner Erfahrung und seiner engen Verbindung zum Verein kennt er sowohl die Mannschaft als auch das regionale Fussballumfeld bestens. Mit der neuen Organisation verbindet der FC Wollerau aktive Spielerfahrung, ausgewiesene Trainerkompetenz und langjährige Führungserfahrung. Ziel ist es, die Mannschaft nachhaltig weiterzuentwickeln, sportlich zu stabilisieren und sich künftig wieder im gesicherten Mittelfeld der 3. Liga zu etablieren. Der FC Wollerau dankt Daniele Fischer und Kevin Birrer für ihren grossen Einsatz und wünscht der neuen sportlichen Führung einen erfolgreichen Start.