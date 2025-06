FC Wolfenweiler/Schallstadt vermeldet zwei weitere Neuzugänge

Niklas Holderer wechselt aus Nordbaden vom FC Mühlhausen zu den Wölfen. Von der Landesliga in Emmendingen, über viele Jahre Verbandsliga in Endingen, bis zum SV Sandhausen in die Oberliga - Holderer bringt reichlich Erfahrung mit, die er nun ins Rudel einbringen kann. "Wir freuen uns, mit Niklas einen erfahrenen und technisch sehr versierten Spieler gewonnen zu haben", vermeldete der Verein.

Auch Linus Seib gehört künftig zum Kader beim Aufsteiger. Seib kommt von der SG Markgräflerland und gilt als vielversprechendes Defensivtalent mit einer außerordentlich guten Spieleröffnung und einem feinen linken Freistoßfuß. Für Seib ist der FCW nicht ganz unbekannt, in der B-Jugend spielte er bereits ein Jahr in der SG Batzenberg, ehe er nach St.Georgen und von dort in die A-Jugend Landesliga zur SG Markgräflerland wechselte.