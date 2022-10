FC Wolfenweiler/Schallstadt siegt erneut deutlich in der Fremde Der Aufsteiger ist in der Fremde weiter ungeschlagen

Damit bleiben die Wölfe weiterhin in der Fremde unbesiegt und kassierten bei bisher fünf Auswärtsspielen erst einen Gegentreffer. „Wir haben sehr gut begonnen und sind völlig verdient früh mit 2:0 in Führung gegangen“, lobte Trainer Julian Sutter seine Elf für eine sehr gute Anfangsphase. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Julian Hesse kurz vor dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung. „Wir haben kurz zuvor eine kleine Drangphase der Dottinger überstanden. Das 3:0 kam zu einem perfekten Zeitpunkt“, so Sutter. Auch direkt nach dem Seitenwechsel drückten die Gastgeber noch einmal, wieder blieb die Elf von Michele Borrozzino aber ohne Glück im Abschluss. „Durch Philippe Häring und Maximilian Maier hatten wir selbst gute Chancen früher das 4:0 zu machen“, sagte Sutter. Dies gelang in der Endphase dann Stipe Malenica (85.) mit dem letzten Treffer der Partie per Foulelfmeter. Durch seinen vierten Saisonerfolg kletterte der FC Wolfenweiler-Schallstadt in der Tabelle auf den siebten Rang.