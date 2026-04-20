FC Wolfenweiler-Schallstadt verpflichtet Henry Lay vom Freiburger FC

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann mit Henry Lay den dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Der talentierte Nachwuchsspieler wechselt vom Freiburger FC zu den „Wölfen“.

Mit Henry Lay gewinnt der FCW einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler aus der Region, der in den vergangenen Jahren beim Freiburger FC eine fundierte fußballerische Ausbildung genossen hat. Der Verein sieht in ihm großes Potenzial und eine wertvolle Verstärkung für die Zukunft.

„Henry ist ein sehr spannender Spieler mit viel Talent und einer starken Mentalität. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns optimal weiterentwickeln kann und unserer Mannschaft neue Impulse geben wird“, so die sportliche Leitung des FC Wolfenweiler-Schallstadt.