FC Wolfenweiler-Schallstadt verpflichtet Henry Lay vom Freiburger FC

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann mit Henry Lay den dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Der talentierte Nachwuchsspieler wechselt vom Freiburger FC zu den „Wölfen“.
Mit Henry Lay gewinnt der FCW einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler aus der Region, der in den vergangenen Jahren beim Freiburger FC eine fundierte fußballerische Ausbildung genossen hat. Der Verein sieht in ihm großes Potenzial und eine wertvolle Verstärkung für die Zukunft.
„Henry ist ein sehr spannender Spieler mit viel Talent und einer starken Mentalität. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns optimal weiterentwickeln kann und unserer Mannschaft neue Impulse geben wird“, so die sportliche Leitung des FC Wolfenweiler-Schallstadt.
Auch Henry Lay blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim FC Wolfenweiler-Schallstadt und darauf, Teil der Mannschaft zu werden. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und meinen Beitrag zum Erfolg des Teams leisten.“
Mit dieser Verpflichtung setzt der FC Wolfenweiler-Schallstadt weiterhin auf junge, hungrige Spieler aus der Region und unterstreicht seine Philosophie, Talente gezielt zu fördern und in die Mannschaft zu integrieren.