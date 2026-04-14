 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

FC Wolfenweiler-Schallstadt verpflichtet Ali Al Maanaqi

Neuzugang der Wölfe für die kommende Saison wechselt aus der U19 des Bahlinger SC an den Batzenberg

von BZ/PM · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser

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VL Südbaden
Wolf/Schall.

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt sichert sich die Dienste von Offensivspieler Ali Al Maanaqi. Der erste Neuzugang der Wölfe für die kommende Saison wechselt aus der U19 des Bahlinger SC an den Batzenberg.

Ausgebildet beim Freiburger FC und Bahlinger SC, bringt Al Maanaqi viel Tempo und Torgefahr mit. Mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke soll er künftig die Offensive des FC Wolfenweiler-Schallstadt verstärken.