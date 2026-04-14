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FC Wolfenweiler-Schallstadt verpflichtet Ali Al Maanaqi
Neuzugang der Wölfe für die kommende Saison wechselt aus der U19 des Bahlinger SC an den Batzenberg
Der FC Wolfenweiler-Schallstadt sichert sich die Dienste von Offensivspieler Ali Al Maanaqi. Der erste Neuzugang der Wölfe für die kommende Saison wechselt aus der U19 des Bahlinger SC an den Batzenberg.
Ausgebildet beim Freiburger FC und Bahlinger SC, bringt Al Maanaqi viel Tempo und Torgefahr mit. Mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke soll er künftig die Offensive des FC Wolfenweiler-Schallstadt verstärken.