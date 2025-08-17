FC Wolfenweiler-Schallstadt verliert Premierenspiel

Hinter dem SV Bühlertal liegt eine Hängepartie. Erst mehrere Wochen nach dem offiziellen Saisonende der Verbandsliga war die Liga-Zugehörigkeit des Fußballvereins aus dem staatlich anerkannten Luftkurort geklärt. Durch den Aufstieg des Verbandsliga-Vizemeisters Türkischer SV Singen blieb der SV Bühlertal in der Liga und so Gegenspieler des FC Wolfenweiler/Schallstadt bei dessen Verbandsliga-Premiere am Sonntag im Ziemann-Stadion.

Dabei verteilten die in rot und weiß gekleideten Fußballer aus dem Landkreis Rastatt keine Geschenke. Vielmehr lieferten sie beim deutlichen Auswärtssieg dem FC Wolfenweiler-Schallstadt eine kleine Lehrstunde in puncto Abschlussqualität und Effizienz. Also exakt in den Bereichen, die "Wölfe"-Coach Raphael Heitzler von seiner Mannschaft vor dem Saisonstart eingefordert hatte. Diese beiden Punkte machten in einem über weite Strecken sehr ausgeglichenen Spiel den Unterschied aus. Das klare Ergebnis (0:4) täuscht indes über die Kräfteverhältnisse hinweg.

Wolfenweiler: Jäger, Faßbinder, Häring, Holderer, Hesse (61. Leib), Martins (78. Doroschenko), Senftleber, Klein, Gehring, Hartmann (66. Hoss), Woll (86. Späth). Tore: 0:1 Schopf (60.), 0:2 Weis (65.), 0:3 Bohe (68.), 0:4 Rogozinski (74.). SR: Morat (Villingen-Schwenningen). ZS: 205.