Raphael Heitzler (rechts) ist nicht mehr Trainer beim FC Wolfenweiler-Schallstadt.
Raphael Heitzler (rechts) ist nicht mehr Trainer beim FC Wolfenweiler-Schallstadt. – Foto: Achim Keller

FC Wolfenweiler-Schallstadt und Trainer Raphael Heitzler trennen sich

Überraschender Trainerwechsel beim Verbandsligisten

Der Fußball-Verbandsligist FC Wolfenweiler-Schallstadt und Trainer Raphael Heitzler beenden ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Ein Nachfolger für Heitzler steht noch nicht fest.

Stück für Stück hat sich der FC Wolfenweiler-Schallstadt in den vergangenen Jahren nach oben gerarbeitet. In der Saison 2014/15 noch in der Kreisliga B aktiv, spielen "die Wölfe" in der laufenden Runde erstmals in der Verbandsliga – und das durchaus erfolgreich. Und dennoch kommt es beim aktuellen Tabellenachten der höchsten Spielklasse in Südbaden nun zu einer grundlegenden Veränderung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

