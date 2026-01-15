Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Raphael Heitzler (rechts) ist nicht mehr Trainer beim FC Wolfenweiler-Schallstadt. – Foto: Achim Keller
FC Wolfenweiler-Schallstadt und Trainer Raphael Heitzler trennen sich
Überraschender Trainerwechsel beim Verbandsligisten
Der Fußball-Verbandsligist FC Wolfenweiler-Schallstadt und Trainer Raphael Heitzler beenden ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Ein Nachfolger für Heitzler steht noch nicht fest.
Stück für Stück hat sich der FC Wolfenweiler-Schallstadt in den vergangenen Jahren nach oben gerarbeitet. In der Saison 2014/15 noch in der Kreisliga B aktiv, spielen "die Wölfe" in der laufenden Runde erstmals in der Verbandsliga – und das durchaus erfolgreich. Und dennoch kommt es beim aktuellen Tabellenachten der höchsten Spielklasse in Südbaden nun zu einer grundlegenden Veränderung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.