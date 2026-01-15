FC Wolfenweiler-Schallstadt und Trainer Raphael Heitzler trennen sich

Stück für Stück hat sich der FC Wolfenweiler-Schallstadt in den vergangenen Jahren nach oben gerarbeitet. In der Saison 2014/15 noch in der Kreisliga B aktiv, spielen "die Wölfe" in der laufenden Runde erstmals in der Verbandsliga – und das durchaus erfolgreich. Und dennoch kommt es beim aktuellen Tabellenachten der höchsten Spielklasse in Südbaden nun zu einer grundlegenden Veränderung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.