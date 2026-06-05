FC Wolfenweiler-Schallstadt stellt Trainerteam der Zweiten vor

Neuigkeiten com FC Wolfenweiler-Schallstadt
Kontinuität und neue Impulse beim FC Wolfenweiler Schallstadt: Marco Meihofer bleibt weiterhin Trainer unserer zweiten Mannschaft. Gleichzeitig rückt der bisherige Co-Trainer aus Kader 1, Enrico Maffucci, ins Trainerteam zu Marco Meihofer auf. Wir freuen uns als Verein sehr, dass Marco als Urwolf weitermacht und mit Enrico einen erfahrenen Trainerkollegen an die Seite bekommt.
Zusätzlich übernimmt Enrico künftig die Rolle des Fördertrainers im Jugendbereich und stärkt damit gemeinsam mit Marco die Verbindung zwischen Nachwuchs- und Herrenfußball. Eine Veränderung gibt es auch bei Sebastian Samuel: Er verlässt das Trainerteam, bleibt dem Rudel aber als Teil des Betreuerteams erhalten.
Verlassen wird das Team aus dem Trainer- und Betreuerteam aus beruflichen Gründen Kevin Jonas. Wir bedanken uns recht herzlich für deinen überragenden Einsatz und wünschen dir für die Zukunft alles Gute! Als Verein sind wir sehr dankbar für diese Personalentscheidungen. Gemeinsam legen wir damit den Grundstein für ein spannendes neues Projekt und die zukünftige Entwicklung beim FC Wolfenweiler Schallstadt.