FC Wolfenweiler-Schallstadt stellt Trainerteam der Zweiten vor

Marco Meihofer, Enrico Maffucci, Sebastian Samuel & Spielausschuss Michael Huber – Foto: Verein

Kontinuität und neue Impulse beim FC Wolfenweiler Schallstadt: Marco Meihofer bleibt weiterhin Trainer unserer zweiten Mannschaft. Gleichzeitig rückt der bisherige Co-Trainer aus Kader 1, Enrico Maffucci, ins Trainerteam zu Marco Meihofer auf. Wir freuen uns als Verein sehr, dass Marco als Urwolf weitermacht und mit Enrico einen erfahrenen Trainerkollegen an die Seite bekommt.

Zusätzlich übernimmt Enrico künftig die Rolle des Fördertrainers im Jugendbereich und stärkt damit gemeinsam mit Marco die Verbindung zwischen Nachwuchs- und Herrenfußball. Eine Veränderung gibt es auch bei Sebastian Samuel: Er verlässt das Trainerteam, bleibt dem Rudel aber als Teil des Betreuerteams erhalten.