FC Wolfenweiler-Schallstadt präsentiert zweiten Zugang: Luis Schneider

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt treibt seine Kaderplanung mit Nachdruck voran und präsentiert mit Luis Schneider den zweiten Neuzugang für die kommende Saison.

Mit dem erst 18-jährigen Angreifer wechselt eines der spannendsten Offensivtalente der Region vom Freiburger FC an den Batzenberg. Trotz seines jungen Alters überzeugt Schneider bereits mit beeindruckender körperlicher Präsenz, Durchsetzungsstärke und ausgeprägtem Torinstinkt.

Daniele Sanso über den Transfer:

„Mit Luis gewinnen wir ein außergewöhnlich spannendes Talent, das trotz seines jungen Alters bereits viel Reife und Qualität mitbringt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen und unsere Offensive bereichern wird.“