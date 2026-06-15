FC Wolfenweiler-Schallstadt holt Jonathan Baier vom Freiburger FC

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt freut sich, mit Jonathan Baier einen weiteren vielversprechenden Neuzugang für die kommende Saison präsentieren zu können. Der 18-jährige Defensivspieler wechselt vom Freiburger FC ins Wolfsrudel.

Baier durchlief renommierte Nachwuchsstationen in Südbaden und sammelte unter anderem Erfahrungen beim SC Freiburg in der U17-Bundesliga. Zuletzt stand er für die U19 des Freiburger FC in der Oberliga Baden-Württemberg auf dem Platz und konnte dort seine Qualitäten als zuverlässiger und spielstarker Abwehrspieler unter Beweis stellen.

Mit seiner guten Ausbildung, seiner Spielintelligenz und seinem Entwicklungspotenzial passt Jonathan ideal in das sportliche Konzept des FC Wolfenweiler-Schallstadt. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen jungen Spieler, der perspektivisch den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen kann.