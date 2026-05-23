FC Wolfenweiler-Schallstadt gewinnt ein spektakuläres Derby in Hausen

Yannick Häringer (links) vom VfR Hausen im Zweikampf mit „Wölfe“-Kapitän Tobias Klein. – Foto: Pierre Schmidt

"Gekommen, um zu bleiben" – lautete das Motto des FC Wolfenweiler-Schallstadt im Vorfeld der Verbandsligasaison. 27 Punkte aus 14 Rückrundenspielen liefern einen starken Beleg dafür, wie ernst der Aufsteiger dieses Unterfangen nimmt. Auf eine gute Hinserie folgte eine bärenstarke Rückrunde. "Es war ein sehr, sehr emotionales Derby. Ich bin einfach nur stolz auf das Team. Es fühlt sich toll an, dass sich die harte Arbeit der letzten Monate nun so auszahlt", sagte Daniele Sanso, Trainer des FC Wolfenweiler-Schallstadt, mit leicht lädierter Stimme. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.