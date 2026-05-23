 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

FC Wolfenweiler-Schallstadt gewinnt ein spektakuläres Derby in Hausen

Die "Wölfe" setzten sich im Lokalduell beim VfR Hausen mit 3:2 durch

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser
Yannick Häringer (links) vom VfR Hausen im Zweikampf mit „Wölfe“-Kapitän Tobias Klein.
Yannick Häringer (links) vom VfR Hausen im Zweikampf mit „Wölfe“-Kapitän Tobias Klein. – Foto: Pierre Schmidt

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VL Südbaden
Wolf/Schall.
Hausen adM.

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt bleibt in der Fußball-Verbandsliga die Mannschaft der Stunde: Die "Wölfe" setzten sich im Lokalduell beim VfR Hausen mit 3:2 durch.

Gestern, 18:45 Uhr
VfR Hausen
VfR HausenHausen adM.
FC Wolfenweiler-Schallstadt
FC Wolfenweiler-SchallstadtWolf/Schall.
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"Gekommen, um zu bleiben" – lautete das Motto des FC Wolfenweiler-Schallstadt im Vorfeld der Verbandsligasaison. 27 Punkte aus 14 Rückrundenspielen liefern einen starken Beleg dafür, wie ernst der Aufsteiger dieses Unterfangen nimmt. Auf eine gute Hinserie folgte eine bärenstarke Rückrunde. "Es war ein sehr, sehr emotionales Derby. Ich bin einfach nur stolz auf das Team. Es fühlt sich toll an, dass sich die harte Arbeit der letzten Monate nun so auszahlt", sagte Daniele Sanso, Trainer des FC Wolfenweiler-Schallstadt, mit leicht lädierter Stimme. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.