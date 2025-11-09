FC Wolfenweiler-Schallstadt dreht Partie bei SF Elzach-Yach

Der FC Wolfenweiler Schallstadt gewinnt ein intensives Verbandsliga-Spiel bei den SF Elzach-Yach nach 1:2-Rückstand mit 3:2. Zwei knifflige Schiedsrichter-Entscheidungen beeinflussen die Partie.
Knapp 55 Minuten sind bei frostigen Temperaturen und herrlichem Sonnenschein in Elzach gespielt, als ein bis dahin ausgeglichenes, umkämpftes und ohnehin schon energiegeladenes Fußballspiel nochmal emotional an Fahrt aufnimmt und Schiedsrichter Matthias Brudek unfreiwillig in den Mittelpunkt rückt. Fünf Spieler in schwarzen Gästetrikots umringen den Unparteiischen und lassen sich seine Entscheidung, den Elzacher Führungstreffer zum 2:1 als regulär anzuerkennen, nachdem FCW-Torhüter Marcel Neumann mit SF- Stürmer Jonas Schmieder zusammengeprallt war und Raphael Dick eingeschoben hatte, noch einmal erklären. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Elzach-Yach: N. Schindler, Volk, Winterhalter, Dick (58. Meier), Wernet, Schmieder, Lange (58. J. L. Schindler), F. Bührer, C. Bührer (77. Fleig), Trenkle. Thoma (77. Akbozo). Wolfenweiler-Schallstadt: Neumann, Maksumic, Häring (81. Hoss), Klages (90. Jammeh), Holderer, Gartner, Senftleber, Klein, Späth, Redzic (64. Redzic), Leib (64. Hesse). Tore: 0:1 Klages (37.), 1:1 Schmieder (40.), 2:1 Dick (55.), 2:2 Klages (58. Handelfmeter), 2:3 Sievers (75.). Schiedsrichter: Brudek (Rastatt). Zuschauer: 100.
Der SC Lahr bleibt dem FC Teningen auf den Fersen. Nach dem elften Sieg im 13. Saisonspiel liegt die Mannschaft von Sascha Schröder weiter drei Zähler hinter dem Spitzenreiter, den die Lahrer am kommenden Samstag zu Gast haben. "Der FC Teningen und wir haben uns dieses Spitzenspiel erarbeitet. Ich habe mir sagen lassen, dass wir seit November vergangenen Jahres 75 Punkte geholt haben", so Schröder. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Kaufmann (4.), 1:1 Bektasi (18./FE), 1:2, 1:3 beide Naletelic (25./41.), 1:4 Schumacher (84.), 2:4 Aslan (87.), 3:4 Alihoxha (88.). Schiedsrichter: Züfle (Böhringen). Zuschauer: 100.
Der SV Niederschopfheim wählte beim Tabellenführer eine sehr defensive Ausrichtung. Der Aufsteiger verteidigte mit einer Fünferkette und geriet dennoch früh in Rückstand. Eine sehenswerte Einzelaktion von Maximilian Resch endete im Torerfolg (5.). In der 23. Minute spielte Stephan Stübbe seine Schnelligkeit aus und erhöhte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Resch (5.), 2:0 Stübbe (23.), 2:1 Gerasch (26.), 3:1 Resch (50.). SR: Ernst (Elsaß/Frankreich). Zuschauer: 190.
Es war eine sachliche Bewertung, die Michael Hagmann zum Spiel seines SV 08 Laufenburg beim ESV Südstern Singen vornahm. Den 1:1-Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit zu kassieren, sei "natürlich bitter", meinte der Trainer des Fußball-Verbandsligisten. Doch "man muss das Spiel über 90 Minuten sehen", und deshalb ordnete er das Remis als leistungsgerecht ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 D'Accurso (77.), 1:1 Dumitru (90.+1). Schiedsrichter: Hamidi (Rastatt).
17 Tore aus den ersten zwölf Spielen waren aus Sicht des FC Auggen ausbaufähig. Am Sonntag, im Heimspiel gegen den SV Kuppenheim, platzte der Knoten. "So einfach kann Fußball sein", kommentierte Björn Giesel, sportlicher Leiter des FC Auggen, den Treffer zum 3:1 durch Jonathan Ehret, der einen kurz ausgeführten Freistoß von Daniels Ontuzans im Gästetor unterbrachte (58.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Scalici (40.), 1:1 Kandic (51.), 2:1 Dischinger (53.), 3:1 Ehret (58.), 4:1 Dischinger (70.), 5:1 Tiedemann (82.). SR: Baumer (Lahr). Zuschauer: 175.