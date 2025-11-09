FC Wolfenweiler-Schallstadt dreht Partie bei SF Elzach-Yach

Knapp 55 Minuten sind bei frostigen Temperaturen und herrlichem Sonnenschein in Elzach gespielt, als ein bis dahin ausgeglichenes, umkämpftes und ohnehin schon energiegeladenes Fußballspiel nochmal emotional an Fahrt aufnimmt und Schiedsrichter Matthias Brudek unfreiwillig in den Mittelpunkt rückt. Fünf Spieler in schwarzen Gästetrikots umringen den Unparteiischen und lassen sich seine Entscheidung, den Elzacher Führungstreffer zum 2:1 als regulär anzuerkennen, nachdem FCW-Torhüter Marcel Neumann mit SF- Stürmer Jonas Schmieder zusammengeprallt war und Raphael Dick eingeschoben hatte, noch einmal erklären. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der SC Lahr bleibt dem FC Teningen auf den Fersen. Nach dem elften Sieg im 13. Saisonspiel liegt die Mannschaft von Sascha Schröder weiter drei Zähler hinter dem Spitzenreiter, den die Lahrer am kommenden Samstag zu Gast haben. "Der FC Teningen und wir haben uns dieses Spitzenspiel erarbeitet. Ich habe mir sagen lassen, dass wir seit November vergangenen Jahres 75 Punkte geholt haben", so Schröder.

Tore: 0:1 Kaufmann (4.), 1:1 Bektasi (18./FE), 1:2, 1:3 beide Naletelic (25./41.), 1:4 Schumacher (84.), 2:4 Aslan (87.), 3:4 Alihoxha (88.). Schiedsrichter: Züfle (Böhringen). Zuschauer: 100.