FC Wörpetal springt auf den zweiten Tabellenplatz

Erfolg vor heimischem Publikum bei starkem Regen und Wind: Der FC Wörpetal setzt sich mit 4:1 deutlich gegen den MTV Hesedorf durch und erklimmt mit dem Heimsieg den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga.

„Der 4:1-Sieg ist in dieser Höhe absolut verdient. Es war eine gute Leistung des Teams und wir sind absolut zufrieden“, so das Fazit des Wörpetal-Trainers Andre Petersen. „Wir haben von Anfang an das Spiel bestimmt und sind nicht unter Druck geraten.“

Bei Regen und Wind ging es auf dem Tarmstedter Fußballplatz zwischen dem FC Wörpetal und dem MTV Hesedorf um die Führung in der Kreisligatabelle. Das schlechte Herbstwetter hielt die eingefleischten Fans nicht davon ab, sich mit Regenschirm an den Rand des Platzes oder unter das Vordach des Vereinshauses zu stellen und den beiden Mannschaften beim Kräftemessen zuzuschauen.

Von Anfang an wurde die Partie von der heimischen Mannschaft dominiert, konzentriert und geduldig spielte die Elf von Trainer Andre Petersen gute Torchancen aus. Verwandeln konnten die Wörpetaler sie in der ersten halben Stunde jedoch nicht, was nicht zuletzt mit wachen Hesedorfer Abwehrspielern und dem Torwart zu tun hatte, die einige für die Gastmannschaft gefährliche Situationen klärten.

Den ersten Treffer in der Partie erzielt der Wörpetaler Bent-Niklas Otten

In der 32. Spielminute war es endlich so weit und der Wörpetaler Bent-Niklas Otten versenkte das starke Anspiel von Dennis Brückner im gegnerischen Netz. Nur wenige Minuten später jubelte die Mannschaft erneut, denn Jonas Marherr (35.) traf nach einem erstklassigen Spielzug zum 2:0. Das sorgte unter den Hesedorfern auf dem Rasen für hängende Köpfe und Schultern.

„Zum Ende der ersten Halbzeit gab es einige gute Situationen für uns, die wir aber nicht verwandeln konnten. Wir haben in den Zweikämpfen nachgelassen, sodass Hesedorf besser mitspielen konnte“, so Petersen. Mit der Zwei-Tore-Führung ging es in die Pause.

Hesedorfer sind zu Beginn der zweiten Halbzeit wach und motiviert

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Hesedorfer, dass ihr Kampfgeist nicht erloschen war. Die Gäste zeigen sich weiter wach und feuern sich auf dem nassen Rasen gegenseitig an, der auch für den ein oder anderen Ausrutscher bei Heim- und Gastmannschaft sorgte. Wörpetal verfolgte augenscheinlich das Ziel, so schnell wie möglich das dritte Tor zu erzielen, was ihnen in der 66. Minute auch gelang. Bent-Niklas Otten erzielt sein zweites Tor in dieser Partie.

Dass sie auch noch da sind, zeigte der Hesedorfer Kristian Eichelkraut, der die erste gute Torchance in den ersten Treffer für sein Team verwandelte (76.). Damit war das Spiel wieder offen, von dem die Wörpetaler bereits dachten, sie hätten den Deckel schon draufgemacht, so der Wörpetaler Trainer nach dem Spiel. Seine Mannschaft behielt jedoch Geduld und Nerven und Torjäger Dennis Brückner schoss das letzte Tor des Spiels. Damit war der zweite Platz der Kreisliga-Tabelle vom FC Wörpetal erobert.