FC Wörpetal ist nach Startschwierigkeiten Herbstmeister der Kreisliga

Der aus drei Vereinen gebildete FC Wörpetal wurde vor der Saison allgemein als Meisterschaftsfavorit genannt. Inzwischen wird das Team dieser Rolle gerecht. Es dauerte zunächst ein paar Spiele, aber mittlerweile ist Wörpetal klarer Spitzenreiter.

In den 13 Spielen der Hinrunde gab es neun Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage für die von Dennis Bargemann und Andre Petersen trainierte Mannschaft. Mit 38:15 steht bei 30 Punkten auch eine eindrucksvolle Tordifferenz von 23 Treffern in der Tabelle.

„Die Integration der Spieler aus den drei Mannschaften ist in unseren Augen wirklich gut gelaufen. In der Kabine gab es gleich gute Stimmung. Wir haben darauf geachtet, dass in der Vorbereitung alle mal 90 Minuten gespielt haben, es war nie ein Spieler komplett raus. Es waren 24 Jungs im Kader, aber das lief völlig problemlos. Es passt alles gut, und alle haben schnell zueinander gefunden“, berichtet Dennis Bargemann aus der Anfangsphase.

Die einzige Niederlage gab es zum Auftakt der Saison mit 1:2 beim FC Alfstedt/Ebersdorf. „Das war vielleicht ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt“, meint Andre Petersen rückblickend. Da sei allen klar geworden, dass die Saison für Wörpetal kein Selbstläufer wird.

Anfängliche Diskussionen sind mit der Zeit deutlich weniger geworden

Wörpetal ist nicht nur Tabellenführer, sondern hat als einzige Mannschaft nur eine Niederlage hinnehmen müssen. alle anderen Teams haben viermal oder öfter verloren. „Das ist toll, aber tatsächlich bauen wir vor allem eine Mannschaft auf, schauen nicht nur auf die Ergebnisse. Die Diskussionen, die anfangs aufkamen, sind weniger geworden, als wir bei unseren Prinzipien geblieben sind und die Resultate gestimmt haben. Aber der gewisse Druck, der von den Fans kommt, macht uns auch Spaß“, so Bargemann.

Die höchsten Siege gab es für den FC Wörpetal mit jeweils 5:0 bei der SG Fintau und bei Aufsteiger SG Unterstedt II. „An die Platzrotation bei den Heimspielen haben wir uns alle schnell gewöhnt. Da hilft auch, dass wir immer in Tarmstedt trainieren. Die lebhafteste Kulisse ist sicherlich i Bülstedt, aber auch sonst ist das alles okay“, findet Dennis Bargemann.

Nordheide und Bremervörde waren für FC-Trainer besonders starke Gegner

Einer der stärksten Gegner war in den Augen des Wörpetaler Trainer-Duos der FC Nordheide. Das sei ein fußballerisch gutes Team, zudem auch physisch stark. Da habe es nur ein knappes 2:1 gegeben, Wörpetal musste alles in die Waagschale werfen. Ein starker Gegner sei auch der Bremervörder SC gewesen. Da habe der FC nur wenige Chancen gehabt, diese aber zum 2:0-Sieg genutzt.

„Ein wildes Spiel hatten wir gegen Scheeßel. 2:0 geführt, dann 2:2, am Ende gab es ein 3:3. Das war ein tolles Spiel, das hat uns viel Spaß gemacht. Gut für das Zusammenwachsen der Mannschaft war auch das Spiel gegen Walsede, das wir mit 4:3 gewonnen haben. Das war erstklassig für die Moral der Truppe“, so Dennis Bargemann. Die unangenehmsten Auswärtsspiele sind in der Kreisliga in Kirchwalsede und Alfstedt zu bestreiten, sind sich Petersen und Bargemann einig.

Bessere Chancenverwertung könnte oft zu früherer Entscheidung führen

Zufrieden ist das Trainer-Duo damit, dass die Mannschaft in ihren Augen die Erwartungen übertroffen habe. „Das schnelle Zusammenwachsen war perfekt, und die fußballerische Qualität haben wir schon in den Vorbereitungsspielen gesehen.“ Dennoch sehen die beiden Übungsleiter noch viel Verbesserungspotenzial. „Wir lassen oft noch zu viele Chancen liegen. Wir müssen noch viel kaltschnäuziger werden. Dann könnten wir die Spiele auch öfter frühzeitiger entscheiden. Und Tore nach Ecken sind defensiv und offensiv ein großes Thema“, berichtet Bargemann.



Die nötige Galligkeit habe dem Team zunächst gefehlt, aber das ist nach Meinung von Petersen und Bargemann zuletzt besser geworden. Als Konkurrenten im im Aufstiegskampf sehen die beiden Trainer vor allem die Teams aus Bremervörde, Zeven und Nordheide. „Die Favoritenrolle stört uns übrigens nicht. Wir sind da entspannt genug“, so Petersen und Bargemann übereinstimmend.





