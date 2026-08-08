FC Wörpetal gewinnt sein Bezirksliga-Debüt gegen SV Ippensen/Wohnste

– Foto: Timo Babic

Ein intensiver Auftakt mit viel Atmosphäre: Wörpetal setzt sich im ersten Bezirksliga-Spiel mit 2:1 gegen SV Ippensen/Wohnste durch. Nach zähem Beginn macht am Ende der Wörpetaler Kevin Murley mit einem späten Tor den Unterschied.

„Das Abenteuer Bezirksliga hat für uns super begonnen. Wir sind sehr stolz auf die Jungs“, sagt FC-Coach André Petersen nach dem 2:1-Sieg im Derby auf eigenem Rasen gegen SV Ippensen/Wohnste. „Wir haben aufgrund der Atmosphäre und der Euphorie ein paar Prozent mehr auf den Platz gebracht und die haben den Unterschied ausgemacht“, fügt sein Trainerkollege Dennis Bargemann hinzu.

Von Beginn an zeigten sowohl die Gäste als auch die Gastgeber im ersten Spiel der neuen Saison, dass sie aus dieser Partie drei Punkte für das eigene Konto sichern wollen. Beide Defensivabteilungen verteidigten stark, störten die Spielzüge der jeweils anderen Mannschaften und ließen keine nennenswerten Torchancen aufkommen.

Nicht zuletzt durch lautstark unterstützende Fans schafften es die Aufsteiger des FC, schnell ins Spiel zu finden und mit dem erfahrenen Bezirksligisten aus Ippensen und Wohnste mitzuhalten. „Wir hatten eine sehr hohe Intensität auf dem Platz“, so Wörpetaler André Petersen.

Nach der Halbzeitpause legten beide Teams noch eine Schippe drauf und die Anspannung stieg sowohl bei den Spielern als auch in den Zuschauerreihen, was sich durch körperliche Aktionen auf dem Spielfeld und darauffolgende Diskussionen um die Schiedsrichterentscheidungen zeigte.

FC Wörpetal übernimmt in zweiter Hälfte die Kontrolle



Trotz aller Bemühungen der Gäste schafften es die Platzherren, die Spielkontrolle zu übernehmen und torgefährlicher zu werden. Dann war es Kevin Murley, der sich gegen Verteidiger und Torwart der SV durchsetzte und somit nicht nur die 1:0-Führung für Wörpetal sicherte, sondern auch das erste Tor des FC in der Bezirksliga erzielte. Sowohl auf als auch neben dem Feld wurde der Treffer mit großem Jubel gebührend gefeiert.

Doch die Ippenser steckten nicht auf und legten noch einen Zahn zu, während die Leistung der Wörpetaler kurzfristig einbrach. Mit einem klugen Spielzug tricksten sie den FC-Keeper Clas Schröder – der seine Klasse in dieser Partie schon einige Male unter Beweis gestellt hatte – aus. Der Ippenser Torge Wichern schaffte es an dem abgelenkten Torwart vorbei, bekam den Ball und versenkte ihn im Netz.

Mit dem 1:1-Ausgleich war die Partie wieder offen. Die Anspannung stieg auf dem Wilstedter Sportplatz erneut und setzte offensichtlich neue Kräfte unter den Spielern frei. Die gegenseitigen Aufforderungen unter den Wörpetaler Spielern, wieder mehr Ruhe und Spielkontrolle auf den Platz zu bringen, fruchtete kurze Zeit später.

Kevin Murley erzielt auch das zweite Tor und sichert FC-Sieg



Wieder war es der Wörpetaler Kevin Murley, der sich wenige Minuten vor Abpfiff ein Herz fasste und mit einer starken Eigenleistung den Ball im gegnerischen Kasten unterbrachte. Mit großem Applaus vom Publikum wurde der zweite Treffer und der Sieg im ersten Spiel in der neuen Liga gewürdigt.

Der Coach der SV Ippensen/Wohnste, Sören Haß, ist mit der Leistung seines Teams im Saisonauftaktspiel nicht zufrieden. „Es war ein typisches Auftaktspiel bei einem Aufsteigerteam. Man hat seine Euphorie auf und neben dem Platz gemerkt. Insgesamt muss man sagen, dass wir nicht an die Leistungen aus den Pokalspielen herangekommen sind. Die Jungs wollten, aber wir waren nicht so griffig wie vorher, da war Wörpetal einen Tick besser“, sagt er. „Wir sind leider auch durch Unsauberkeiten nie wirklich in unser Spiel gekommen und waren zweimal hinten zu unaufmerksam. Das werden wir jetzt aufarbeiten und dann alles daran setzen, es im nächsten Spiel besser zu machen.“