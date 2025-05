FC Wittlingen zockt sich souverän zum Derbysieg bei den SF Schliengen

Nach dem knappen Aus im Bezirkspokal-Halbfinale am Donnerstag beim FC Zell (1:2) rotierten die ohnehin von Ausfällen geplagten Hauinger gewaltig durch. „Wir hatten Spieler von den A-Junioren, aus der zweiten Mannschaft und sogar aus der Altherrenmannschaft auf dem Platz“, sagte FCH-Trainer Mick Fahr. Dessen Team schlug sich gegen den Tabellenvierten Buch prächtig, zog allerdings mit 1:2 knapp den Kürzeren. Die Gastgeber konnten die Niederlage verschmerzen, haben sie doch den Klassenerhalt bereits in trockenen Tüchern. Nachdem die Gäste zur Pause mit 2:0 in Führung lagen, konnte Mehmet Siddu Aksu gleich nach dem Seitenwechsel verkürzen. Zum Ausgleich reichte es nicht mehr, da Buch im Defensivverbund nichts mehr abrennen ließ. „Trotz des Gegentreffers war unser Sieg ungefährdet“, resümierte der Bucher Trainer Daniel Pietzke.

Tore: 0:1 A. Holzapfel (20.), 0:2 Birkenheier (39.), 1:2 Aksu (51.).