FC Wittlingen verlängert mit seinem Trainerteam

Der FC Wittlingen wird mit seinem bewährten Trainerteam in die kommende Saison gehen. Wie der Tabellenführer der Bezirksliga mitteilte, haben sich Chefcoach Fabio Muto sowie die beiden Co-Trainer Gerhard Sauer und David Pinke "in der Winterpause nach guten Gesprächen mit der sportlichen Leitung um Sportvorstand Luigi Squillace" auf eine Verlängerung verständigt. Die Vereinbarung gelte ligaunabhängig.

"Fabio Muto geht dann mit klaren Vorstellungen und Zielen in seine vierte Saison als Cheftrainer bei den Kandertälern", so der FCW weiter. Der 35-Jährige war 2021 vom FC Zell ins Kandertal gewechselt und während der Runde vom spielenden Co-Trainer auf den Chefposten aufgerückt. Sauer (35) befindet sich seit seinem Wechsel vom TuS Lörrach-Stetten in seiner zweiten Saison im Wittlinger Trainerstab. Pinke (32) war im Juli 2024 vom FV Lörrach-Brombach zum FCW gekommen und fungiert als spielender Assistenzcoach. In zwölf Einsätzen verbuchte der Ober- und Verbandsliga-erfahrene Verteidiger sechs Tore und zwei Vorlagen.