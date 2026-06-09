FC Wittlingen präsentiert weitere Neuzugänge

Von links: Imad Kassem-Saad, sportlicher Leiter des FC Wittlingen, mit den Neuzugängen Valton Kadrija und Mihai-Daniel Ballo | Foto: Verein

Der FC Wittlingen arbeitet weiter eifrig daran, seinen Kader für die kommende Bezirksliga-Saison zu erweitern. Wie der Landesliga-Absteiger mitteilte, freue sich der sportliche Leiter Imad Kassem-Saad, "weitere interessante, junge Spieler willkommen zu heißen". Aus der Schweiz wechselt Yanic Pedro Pinto Lopes vom FC Birsfelden II zu den Kandertälern. Zwei Neuzugänge vermelden die Wittlinger vom B-Kreisligisten Bosporus FC Friedlingen. Zum einen kommt der 18 Jahre alte Offensivspieler Valton Kadriaj, der in bisher vier Ligaspielen sechs Tore erzielen konnte. "Er hat insbesondere bei den Probetrainings überzeugen können", heißt es seitens des FCW. Die Defensive soll Mihai-Daniel Ballo verstärken. Er sammelte in seiner zweiten Aktivsaison bisher vier Tore und vier Vorlagen in 21 Einsätzen. "Beide Spieler werden den internen Konkurrenzkampf nochmals verstärken", so die Wittlinger.