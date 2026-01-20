FC Wittlingen nimmt Wechsel auf der Co-Trainer-Position vor

Zum Trainingsauftakt für die Rückrunde hat der FC Wittlingen im Trainerteam nochmals nachjustiert. Wie der Landesliga mitteilte, habe man sich nach einer mäßigen Vorrunde mit viel Verletzungspech einvernehmlich von Bülent Güzel getrennt. "Leider konnten nicht die erhofften Impulse gesetzt werden, es hat einfach nicht gepasst", so Sportchef Luigi Squillace. Güzel, ehemaliger Bezirksliga-Coach des SV Herten, war Mitte September zu den Kandertälern gestoßen.

Die Nachfolge Güzels besetzen die Wittlinger mit einer internen Lösung. Patrick Streule wird ab sofort das Trainerteam um Gary Sauer und David Pinke ergänzen. Der 34-Jährige, der seit 2021 insgesamt 67 Landes- und Bezirksligapartien (18 Tore) für den FCW absolviert hat, verfügt bereits über Erfahrung im Trainerjob, sowohl bei der Frauenmannschaft der SG Wittlingen in der Verbandsliga als auch beim FV Degerfelden in der Kreisliga A, wo er "als Spielertrainer über insgesamt fünf Jahre erfolgreich das Traineramt gestalten konnte", so der FCW.