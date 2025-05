FC Wittlingen mit Lucky Punch, SV Waldhaus mit furiosem Comeback

Pitschnass und spürbar erleichtert stand Fabio Muto unter der Feiertagssonne auf dem Rheinfelder Fußballrasen. „Glücksgefühle pur“, beschrieb der Trainer des FC Wittlingen seine Stimmungslage nach dem Pokaltriumph just gegen seinen Heimatverein. Vor der Partie war die Anspannung extrem hoch gewesen, „die Diskrepanz zwischen Gewinnen und Verlieren in solch einem Spiel ist so hoch“, sagte Muto, der mit dem FC Zell vor zehn Jahren das Finale in Lauchringen mit 2:1 gegen Wittlingen gewonnen hatte.

FC Zell: Rapp; Welte, Neto Loureiro, Krumm, Walch; Wissler, Gerspacher, Heininger (20. Krieg), Youssouf (88. Eckert); Rupp (70. Ruf), Boos. FC Wittlingen: Imgraben; Wagner, M. Pinke, Schneiderberger; Colley; Böhler, Schmeller, Palatini, Hauri (80. Breca); Geyland, Etienne (54. Streule). Tore: 0:1 Palatini (58./FE), 1:1 Boos (71.), 1:2 Breca (90.). Schiedsrichter: Bräutigam (Weil). Schiedsrichter-Assistenten: Hafes Gerspacher und Philipp Wendt. Zuschauer: 1250 (in Rheinfelden).