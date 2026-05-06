FC Wittlingen ist derzeit ein Leuchtturm mit begrenzter Strahlkraft

„In der Verbandsliga gut aufgehoben und gefordert“: Die Wittlinger B-Juniorinnen (mit Leni Mayer, vorne, und Yolanda Tomm) haben sich in den Top Vier festgesetzt. | Foto: Carola Ziereisen

Die B-Juniorenfußballerinnen des FC Wittlingen haben ihren Umbruch gemeistert. Der Club hat zwar schon Oberliga gespielt, die Nachwuchsgewinnung bleibt aber schwierig.

Was eint die Profifußballer des FC Augsburg und die B-Juniorinnen des FC Wittlingen? Sie haben dem Dominator ihrer Liga die bisher einzige Saisonniederlage zugefügt – jeweils auswärts mit 2:1. Erstligist Augsburg bei Bayern München, U-17-Verbandsligist Wittlingen beim SC Sand. Die Kandertälerinnen sind das einzige Team, das gegen die Talente des Zweitligisten aus dem Ortenaukreis überhaupt getroffen hat, wobei das Rückspiel mit 1:4 verloren ging.

Während Sand zurück in die Oberliga (die derzeit höchste Spielklasse der B-Juniorinnen) strebt, war Mitabsteiger Wittlingen nach dem altersbedingten Umbruch mit bescheidenen Zielen in die Saison gestartet. Einige Spielerinnen rückten in den Aktivbereich auf, zu den verbliebenen vier, fünf Akteurinnen stießen mehrere C-Juniorinnen, die indes bisher nur auf dem Neunerfeld gekickt hatten, und zwei externe Zugänge.