FC Wittlingen holt Torjäger Alexander Herbst zurück

Der 27 Jahre alte Angreifer hatte die Kandertäler im Sommer 2021 nach fünf Spielzeiten verlassen und sich wieder seinem Heimatverein SC Kleinkems angeschlossen. Dort fungiert Herbst seitdem als Spielertrainer – dies war auch ein Faktor für den Wechsel vom damaligen Landesligisten in die Kreisliga C. Er habe „wichtige Erfahrung im Trainerbereich“ sammeln wollen, habe Herbst immer wieder betont, wie der FCW nun mitteilte.

Sportlich ragte Herbst, der auch schon für den TuS Efringen-Kirchen in der Landesliga aufgelaufen war, in der untersten Spielklasse heraus: In der vergangenen Runde kam er auf 46 Tore und 25 Vorlagen in 20 Einsätzen und verpasste mit Kleinkems die Meisterschaft samt Aufstieg nur haarscharf, diese Saison steht Herbst nach acht Partien bei 13 Treffern und zwölf Assists.