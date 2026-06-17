FC Wittlingen holt Jon Nuredini vom SV Weil

Neuzugang Jon Nuredini (links) und Imad Kassem-Saad, sportlicher Leiter des FC Wittlingen | Foto: Verein

Imad Kassem-Saad, sportlicher Leiter des FC Wittlingen, kann für die Defensive der ersten Mannschaft einen weiteren Spieler begrüßen. "Nachdem bereits einige seiner engsten Freunde vom SV Weil auf die Breitmatte wechselten, hat sich Jon Nuredini entschlossen, denselben Weg zu gehen", teilten die Kandertäler mit.

Der 22 Jahre alte Verteidiger lief seit 2022/23 für die Weiler Aktivteams auf. Neben Einsätzen in den Reservemannschaften absolvierte Nuredini auch 36 Spiele in der Landesliga. In der aktuellen Runde verzeichnete er die Mehrzahl seiner Partien für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga. Dort wird Nuredini in der kommenden Saison auch für die Wittlinger auflaufen, die als Landesliga-Vorletzter abgestiegen sind.