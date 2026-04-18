FC Wittlingen holt Ferit Fazliji und Pranav Thakur vom SV Weil

Von links: Der sportliche Leiter Imad Kassem-Saad mit den Neuzugängen Ferit Fazliji und Pranav Thakur | Foto: Verein

Der FC Wittlingen hat seine ersten Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert. "Nach positiven Gesprächen mit dem neuen sportlichen Leiter Imad Kassem-Saad wechseln Ferit Fazliji und Pranav Thakur zur Saison 2026 / 27 ins Kandertal", teilte der Verein mit. Das Duo kommt vom Landesliga-Konkurrenten SV Weil zum FCW, der derzeit am Tabellenende rangiert. Fazliji werde das Mittelfeld der Kandertäler verstärken. Der 22-Jährige rückte im Sommer 2022 aus der Weiler Jugend zu den Aktiven auf und bringt die Erfahrung aus 66 Landesliga-Einsätzen mit nach Wittlingen. Thakur sei ein "junger dribbelstarker Stürmer und wird die Offensive variabler gestalten", heißt es seitens des Vereins. Der 22-Jährige stammt ebenfalls aus dem Weiler Nachwuchs, seit 2023 zählt er fest zu den Aktivkadern und weist 52 Landesliga-Einsätze vor.