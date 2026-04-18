 2026-04-16T10:11:10.190Z

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FC Wittlingen holt Ferit Fazliji und Pranav Thakur vom SV Weil

von PM/BZ · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser
Von links: Der sportliche Leiter Imad Kassem-Saad mit den Neuzugängen Ferit Fazliji und Pranav Thakur | Foto: Verein
Von links: Der sportliche Leiter Imad Kassem-Saad mit den Neuzugängen Ferit Fazliji und Pranav Thakur | Foto: Verein

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Ferit Fazliji
Ferit Fazliji
Pranav Thakur
Pranav Thakur

Der FC Wittlingen hat seine ersten Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert. "Nach positiven Gesprächen mit dem neuen sportlichen Leiter Imad Kassem-Saad wechseln Ferit Fazliji und Pranav Thakur zur Saison 2026 / 27 ins Kandertal", teilte der Verein mit. Das Duo kommt vom Landesliga-Konkurrenten SV Weil zum FCW, der derzeit am Tabellenende rangiert. Fazliji werde das Mittelfeld der Kandertäler verstärken. Der 22-Jährige rückte im Sommer 2022 aus der Weiler Jugend zu den Aktiven auf und bringt die Erfahrung aus 66 Landesliga-Einsätzen mit nach Wittlingen. Thakur sei ein "junger dribbelstarker Stürmer und wird die Offensive variabler gestalten", heißt es seitens des Vereins. Der 22-Jährige stammt ebenfalls aus dem Weiler Nachwuchs, seit 2023 zählt er fest zu den Aktivkadern und weist 52 Landesliga-Einsätze vor.