FC Wittlingen holt Bülent Güzel als Co-Trainer

Der FC Wittlingen hat sein Trainerteam wieder komplettiert. "Nach den ersten drei Saisonpunkten im Derby gegen den SV Weil konnten Sportchef Luigi Squillace und der sportliche Leiter Francesco Falanga der Mannschaft pünktlich vor der Trainingseinheit am Dienstagabend den neuen Co-Trainer Bülent Güzel vorstellen", teilte der Landesliga-Aufsteiger mit. "Wir waren mit mehreren Kandidaten im Austausch, schlussendlich hat uns Bülent Güzel überzeugt, dass er uns helfen kann, die Saisonziele zu erreichen und gemeinsam mit Gary Sauer und David Pinke die Mannschaft in der Landesliga weiterzuentwickeln."

Alle seien sich einig gewesen, nach dem überraschenden Rücktritt von Meistertrainer Fabio Muto im Sommer schnellstmöglich den Trainerstab wieder komplettieren zu wollen. "Das war in der Kürze der Zeit aber nicht so einfach, weil auch geeignete Kandidaten nicht zahlreich auf dem Markt waren. Insofern sind wir sehr glücklich, dass sich Bülent für uns entschieden hat", so der FCW weiter. Güzel, der das UEFA-A-Diplom als Fußballtrainer besitzt und zuletzt bis März 2025 beim Bezirksligisten SV Herten tätig war, wird beim FCW nun mit Chefcoach Gary Sauer und dem derzeit noch verletzten Spieler-Co-Trainer David Pinke das Trainerteam bilden.